Pixie francês, o corte de cabelo ideal para mulheres versáteis que procuram uma mudança

Estamos vivendo na era do corte de cabelo curto. Parece que quase todas as celebridades, influenciadores e fashionistas estão optando por uma mudança radical em sua aparência no momento.

Embora os cortes de cabelo Bob sempre tenham sido atemporais, ultimamente temos visto figuras como Zendaya e Hailey Bieber optarem por um corte que chega à mandíbula. Desde os bobs box até os italianos, até os bobs franceses, todos estão sendo boas opções no momento. No entanto, este último parece estar passando por sua própria transformação e agora se tornou um French Pixie (corte pixie francês).

O French Pixie é ideal para mulheres versáteis que buscam mudança

Moda Esse corte é perfeito para dar um toque de glamour aos seus cabelos (Pinterest)

Com a chegada da primavera, muitas mulheres estão procurando uma mudança em seu estilo, e qual a melhor maneira de fazer isso do que com um corte de cabelo fresco e ousado como o corte French Pixie, inspirado na elegância e na audácia das mulheres parisienses.

Recomendados

O que é o corte French Pixie? É uma versão moderna e sofisticada do clássico pixie, caracterizada por seu comprimento curto na parte de trás e dos lados, com mechas mais longas na parte superior e frontal. Este corte de cabelo se destaca por sua elegância simples e sua capacidade de realçar os traços faciais. Uma das razões pelas quais o corte French Pixie é tão popular é sua versatilidade em termos de estilo. Aqui está como você pode usar o seu cabelo.

Textura e volume: aplique um pouco de mousse ou cera para pentear nas pontas e use os dedos para dar forma aos fios da parte superior e da frente.

Moda Esse corte é perfeito para dar um toque de glamour aos seus cabelos (Pinterest)

Franja lateral: se preferir um visual mais suave e feminino, considere adicionar uma franja lateral ao French Pixie. Isso ajudará a destacar o seu rosto e adicionará um toque de estilo adicional.

Look desarrumado: Para um visual mais casual e descontraído, use um spray texturizante para criar um efeito bagunçado em seu French Pixie, quase como se estivesse na praia ou acabado de acordar, mas com estilo que dura o dia todo.

Moda Um corte de cabelo para mulheres versáteis (Pinterest)

Atreva-se a usar acessórios! Eles podem ser uma excelente forma de personalizar seu cabelo e adicionar um toque de glamour ao seu visual geral. Pare de pensar que acessórios na cabeça são ‘coisa de menina’ e aposte em uma tiara elegante, presilhas com detalhes brilhantes ou um lenço para um look mais chique.

Uma das grandes vantagens deste corte é que é de baixa manutenção e fácil de estilizar devido ao seu comprimento curto e estilo simplificado. Portanto, não é apenas uma opção ideal para mulheres versáteis, mas também para aquelas que têm uma agenda ocupada, mas ainda desejam parecer fabulosas.