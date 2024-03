Os signos que não conseguem mais evitar a mudança com o Eclipse Lunar Penumbral

Quanto o assunto é mudança, alguns signos não conseguiram mais recuar após o Eclipse Lunar Penumbral que ganhou os céus essa semana e pode render efeitos por até seis meses. Confira quais são:

Áries

Momento de finalizar alguns conflitos com medidas concretas, o que o coloca em posição de tomar decisões e iniciar novos caminhos. Mantenha os olhos abertos para fazer tudo baseando-se na verdade. Pense naquilo que deseja de verdade e nas mudanças importantes com confiança para realizar.

Touro

Não é mais possível se esconder das mudanças e existem situações difíceis vindo a tona como a forma que você cuida da sua mente, saúde e vida em geral. A energia é de transformação e retomada do equilíbrio, o que pode ser poderoso, mas também complexo devido a alta exigência de disciplina. Renascimentos sempre são intensos!

Peixes

As mudanças que já foram feitas florescem e as que foram deixadas de lado serão cobradas. É momento de enfrentar as transformações com intensidade, mas tentando conduzir tudo com maturidade e sabedoria. Evite se perder por medo motivado por razoes superficiais.