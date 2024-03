Kapping, a nova técnica viral no Tiktok para unhas fracas, como é feita?

Kapping, a nova técnica para mulheres com unhas fracas Ahora llevar las uñas sin esmalte es toda una sensación. (Imagen de Racool Studio en Freepik)

Se você está cansada de ter unhas fracas e quebradiças, apresentamos o kapping, uma técnica que está revolucionando o TikTok porque promete resolver esse problema.

Sabemos que brincar constantemente com os materiais que usamos para embelezá-los pode escamá-los e enfraquecê-los, situação pela qual devemos dar descanso e aprender este truque.

O que é o Kapping, a nova técnica para as unhas?

De acordo com o portal Ohlalá!, “o kapping é uma fina camada de acrílico ou gel aplicada como primeiro passo e que tem como função principal: criar uma camada protetora que engrossa a unha e assim evita que ela quebre facilmente”.

Recomendados

Embora não alongue a unha ou forneça outros benefícios semelhantes, é fácil de comprar no mercado e se tornará seu melhor amigo, pois a mesma fonte garante que acompanha o crescimento da unha e estima-se que possa durar até cerca de 20 dias.

Esta é uma forma de cuidar e proteger as unhas (Foto: Freepik)

Esta técnica superficial sobre a unha gera uma camada dura e resistente que além disso faz com que o design que escolheu para a sua unha dure por mais tempo, pois evitará que se quebre ou descasque.

Geralmente vendido em uma cor transparente, embora também possa ser encontrado em rosa ou branco. Pode ser aplicado tanto para combinar com um esmalte comum quanto um semipermanente e não causará reações desfavoráveis que coloquem em risco a saúde das suas mãos.

Pode ser usado sobre qualquer esmalte ou desenho de sua preferência (Imagen de Kamran Aydinov en Freepik)

No entanto, a especialista Camila González revela ao El País que “esta técnica não é prejudicial para as unhas desde que a preparação e a remoção sejam feitas adequadamente” e que “requer manutenção a cada 21 dias para evitar o desprendimento e infiltrações que podem causar fungos”. Tenha isso em mente, seja fazendo em casa ou com sua manicure.