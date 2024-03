Graviola: a solução nutricional para uma digestão saudável e imunidade reforçada

Para aqueles que enfrentam desconfortos causados pela gastrite e buscam reforçar a imunidade, a inclusão da graviola na alimentação surge como uma solução promissora.

Reconhecida por seus benefícios na mitigação dos sintomas da gastrite e por ser uma rica fonte de antioxidantes e fibras, essa fruta se destaca no cenário nutricional brasileiro.

A prevalência da gastrite, uma condição caracterizada pela inflamação do revestimento estomacal, é influenciada por fatores como estresse e consumo excessivo de cafeína e álcool, exigindo uma dieta rica em nutrientes para seu controle.

Alívio natural para o estômago

A graviola não apenas cumpre os requisitos nutricionais para combater a gastrite com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, mas também promove a saúde digestiva sem acrescentar calorias excessivas à dieta.

Além disso, sua eficácia se estende ao combate a infecções por H.pylori, distúrbios imunológicos e efeitos adversos de medicamentos, sintomas comuns da gastrite como gases, estufamento, refluxo e dor abdominal podem ser significativamente reduzidos com o consumo regular dessa fruta.

A nutricionista Thaiz Brito, especialista em Nutrição Esportiva Clínica, destaca a graviola como parte integrante da terapêutica alimentar para a gastrite, devido ao seu perfil nutricional e capacidade de fortalecer as defesas do organismo.

Rico em vitamina C e com propriedades antibacterianas devido à presença de antraquinonas, esse alimento é uma potência na prevenção do crescimento bacteriano.

Contribuições nutricionais da graviola

Com apenas 66 calorias por 100g e isenta de gorduras, a graviola se apresenta como uma opção valiosa para quem deseja manter ou reduzir o peso corporal, mantendo a satisfação e o bem-estar.

A alta quantidade de fibras na fruta favorece o sistema digestivo, promovendo a regularidade intestinal e a saúde da microbiota intestinal. Thaiz também menciona o efeito emoliente da graviola, que suaviza o trato digestivo, trazendo benefícios para quem sofre com gastrite.

Fonte: Metrópoles