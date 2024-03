Feng Shui: como ativar o aloe vera em sua casa para atrair fortuna e abundância

A filosofia do Feng Shui fala sobre a localização dos espaços para gerar harmonia no ambiente e um elemento muito importante a ser considerado para atrair energias positivas são as plantas.

As plantas têm um poder protetor em casa, por isso é essencial ter alguma dentro de casa. Embora possam nos ajudar em diferentes aspectos, há algumas que podem nos auxiliar a atrair boa sorte.

Uma das plantas mais protetoras que existem é o aloe vera, comumente chamado de babosa. Além de suas folhas serem medicinais, também possuem muitos benefícios para protegê-lo contra inveja e más energias.

Recomendados

Existem três tipos: aloe juvenna, aloe striata ou aloe coral, porque algumas de suas folhas costumam ser de cor rosa claro. Em qualquer um dos seus tipos, suas folhas repelem a energia negativa.

O Feng Shui diz que o aloe vera tem o poder de canalizar energias positivas e afastar más vibrações dos ambientes, para isso a planta deve estar em bom estado.

Além disso, regar corretamente, prevenir o excesso de umidade, remover as folhas secas para que cresça forte e saudável e mantê-la sem poeira para que absorva energia.

Onde colocar a planta de aloe vera em casa

De acordo com o portal Terra, existem lugares estratégicos onde você deve ter a planta de aloe vera:

Escritório ou área de trabalho

Você pode colocá-la perto da sua mesa, pois ela tem uma grande conexão magnética com a abundância. Dessa forma, irá te ajudar a abrir os caminhos do sucesso e alcançar todos os seus objetivos.