Dicas para cuidar do seu animal de estimação nos dias quentes, especialmente se você estiver viajando

Em dias de altas temperaturas, surge a preocupação com o bem-estar de nossos animais de estimação, especialmente no que diz respeito à sua saúde digestiva. As altas temperaturas podem causar vários problemas, incluindo desidratação, diminuição do apetite e estresse nos animais, o que afeta sua capacidade de digestão e nutrição.

Ernesto Romo, diretor comercial da Maka Recetas, explicou que “nos últimos anos, observamos um aumento significativo em problemas como a desidratação e a diminuição do apetite nos animais de estimação durante os dias quentes, o que impacta negativamente em sua saúde digestiva”.

Dicas para cuidar do seu animal de estimação em dias de calor

Hidratação : Forneça água fresca e limpa ao seu animal de estimação o tempo todo, renovando-a com frequência para evitar a desidratação.

Alimentação fracionada : Divida a quantidade diária de comida em várias refeições pequenas para facilitar a digestão e evitar que a comida seja exposta a altas temperaturas por períodos prolongados.

: Divida a quantidade diária de comida em várias refeições pequenas para facilitar a digestão e evitar que a comida seja exposta a altas temperaturas por períodos prolongados. Alimentação de qualidade : Opte por alimentos de alta qualidade com ingredientes naturais que favoreçam a saúde digestiva do seu animal de estimação, prestando atenção aos rótulos e nutrientes.

: Opte por alimentos de alta qualidade com ingredientes naturais que favoreçam a saúde digestiva do seu animal de estimação, prestando atenção aos rótulos e nutrientes. Evite alimentos inadequados : Evite alimentos gordurosos ou ricos em açúcares, pois podem causar problemas gastrointestinais nos animais de estimação.

: Evite alimentos gordurosos ou ricos em açúcares, pois podem causar problemas gastrointestinais nos animais de estimação. Consulta veterinária: Se o seu animal de estimação apresentar problemas digestivos, procure atendimento veterinário para um diagnóstico e tratamento adequados.

Além de cuidar de nossos animais de estimação em casa, muitas pessoas optam por levá-los consigo em viagens, uma prática cada vez mais comum. Por isso, Juan Meade, especialista em animais de estimação da The Home Depot, oferece dicas para viajar com eles de forma segura e confortável:

Dicas para viajar com seu animal de estimação:

Meios de transporte: Em algumas empresas de transporte aéreo ou terrestre, foram implementadas políticas ‘pet-friendly’ que permitem o transporte de animais de estimação com as devidas condições de segurança e documentação. No caso de viajar de carro, certifique-se de usar uma transportadora adequada ou manter seu animal de estimação seguro nos assentos.

Alojamento: Ao chegar ao seu destino, certifique-se de ter um alojamento adequado para animais de estimação e leve os acessórios necessários para o seu conforto.

Em qualquer caso, você deve levar consigo acessórios como a cama dele, recipientes para água e comida, bem como itens de higiene e limpeza.

Viajar com nossos animais de estimação pode ser uma experiência enriquecedora, mas requer planejamento e cuidado para garantir o seu bem-estar tanto em casa como durante as viagens.

Os especialistas enfatizam que é fundamental para a saúde e felicidade de nossos animais de estimação que estejamos atentos às suas necessidades, especialmente durante dias de calor.