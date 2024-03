Cinco dicas para escolher um peixe fresco de qualidade

Durante a Semana Santa as tradições culturais e religiosas aumentam o consumo de peixe ou produtos do mar em suas refeições, sendo indispensável aprender a identificar as características que devem ter e evitar problemas de saúde.

Nesta época, muitas pessoas incluem o consumo de peixe em sua dieta para cumprir as tradições religiosas que limitam o consumo de carnes vermelhas. Por isso, é importante que você aprenda como o peixe deve estar para não colocar em risco a sua saúde.

Como deve estar um peixe para saber se está fresco?

1- Olhos: Ao comprá-lo, verifique se os olhos ocupam toda a cavidade orbitária, se são transparentes, firmes, brilhantes, salientes e com pupila escura.

Recomendados

2- Brânquias: devem ser de cor rosa a vermelho intenso, estar úmidas e brilhantes.

3- Carne: deve estar firme, elástica ao toque e bem aderida aos ossos.

4- Odor: não deve ser mais exagerado do que o que o caracteriza.

5- Escamas: não podem ter rugas ou lacerações e as barbatanas não devem apresentar rupturas.

É importante destacar que o peixe deve ser mantido na cadeia de frio entre 0 e 4 graus Celsius. Além disso, deve ter o adesivo que certifique que foi inspecionado pela Secretaria de Saúde e garantir condições ótimas de limpeza, organização e higiene. O produto deve ser exibido em refrigeração e congelamento.

Outra recomendação é abster-se de comprar peixe na rua ou em barracas ambulantes que não tenham os equipamentos adequados para sua manipulação.

Luz Bibiana Gómez, líder de projetos da Secretaria de Saúde disse que: “Devemos verificar se o estabelecimento onde compramos o peixe é um lugar limpo, se quem manipula o produto está corretamente vestido e se os produtos estão armazenados em temperaturas de refrigeração ou congelamento, conforme o caso”.

O consumo inadequado de peixe está relacionado com casos de intoxicação, cujos sintomas incluem dor de cabeça, dor abdominal, vômito, diarreia, náuseas, dormência no corpo ou erupções na pele.