Confira as previsões do tarot desta quarta-feira santa para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Uma semana marcada pelo eclipse penumbral que ocorreu na segunda-feira e acabou afetando os zodiacos. Veja:

Sagitário

Recomendados

Os próximos dias exigirão muita paciência para resolver conflitos no trabalho. Tudo está muito agitado pelas energias do eclipse penumbral que ocorreu nesta semana, por isso você deve ter muito cuidado com as decisões que toma. Tente consertar situações negativas de muito tempo atrás.

Capricórnio

Este fenômeno atrai mudanças muito repentinas para você nesta semana, nas quais você deve estar preparado para tomar as decisões necessárias para seguir em frente. Sem prudência para administrar o dinheiro, as empresas podem sofrer um revés.

Aquário

Ao contrário de outros signos, nesta semana de eclipse lunar você atrai prosperidade e sucesso que deve administrar muito bem para não ser descrito como egomaníaco. Mantenha sua postura firme e liderança nos negócios para que continuem dando frutos como antes.

Peixes

Evite discussões sobre dinheiro nesta semana com o eclipse lunar, pois você não chegará a nenhum acordo. Não cause um furacão de problemas que você não conseguirá impedir mais tarde. Então calma e paciência, por enquanto.

Com informações do site Nueva Mujer