As previsões do tarot desta quarta-feira santa para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Esta semana você deve ter muito cuidado com as pessoas tóxicas, aquelas que te dizem que querem fazer tudo e no final o que trazem é conflito. As energias do eclipse desta semana podem afetar você no trabalho e por isso você deve evitar qualquer situação que lhe faça perder dinheiro.

Virgem

Esta semana você está no caminho certo para alcançar os objetivos que o tornarão financeiramente equilibrado. O eclipse que ocorreu nesta semana ainda atrai para você energia de sucesso e abundância, então você tem que parar de pensar que tudo que acontece é ruim, contratempos e situações difíceis são aprendizados.

Libra

As energias que você recebeu do eclipse desta semana são muito positivas em sua vida profissional para dar uma guinada e buscar novas oportunidades de crescimento. A conclusão dos estudos permitirá que você opte por melhores cargos que aumentarão suas finanças

Escorpião

É uma semana muito produtiva e cheia de bons presságios, por isso as energias do eclipse que ocorreu nesta semana a nível profissional não o afetarão muito. Você conhecerá pessoas importantes que o ajudarão em um projeto que será um golpe certeiro para o seu futuro.

Com informações do site Nueva Mujer