Confira as previsões do tarot desta quarta-feira Santa para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O eclipse lunar penumbral que ocorreu nesta semana continua afetando suas relações sociais, por isso você deve ter muito cuidado com conflitos no trabalho. O melhor é focar no campo profissional e apagar o fogo onde você sente que as coisas podem ficar mais difíceis.

Touro

Você deverá se esforçar um pouco mais esta semana a nível profissional e verá que as perspectivas mudam e são para melhor. Não deixe que outros o desafiem com situações que não são importantes para o seu crescimento.

Gêmeos

Será uma semana de muita pressão no trabalho porque há projetos para entregar e é preciso acelerar para que tudo corra bem. Existem boas ideias e estratégias que você deve aplicar e verá como o sucesso e o dinheiro estarão em suas mãos para ter melhores perspectivas no futuro.

Câncer

É uma semana decisiva para você definir o que deseja para o seu futuro. É preciso mobilizar-se, sacudir-se e transformar a energia para que tudo flua do positivo a nível profissional. Há muita pressão sobre você porque você tem uma liderança que lhe permite manobrar os conflitos e sair de qualquer situação com sucesso.

Com informações do site Nueva Mujer