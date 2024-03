A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Estrela

Um projeto começará a dar resultados se você planejar e tirar do papel como se deve. Alguém pode ajudar a facilitar as coisas, mas será necessário profissionalismo, dedicação, comunicação e segurança ao levar essa questão em frente.

Virgem – Carta A força

Sua capacidade de conseguir o que quer e influenciar as pessoas como deseja está em alta. No entanto, é importante usar isso com sabedoria e para o bem, pois toda ação gera consequências e é sempre melhor colher o que foi plantado com a verdade, generosidade e justiça.

Libra – Carta O Louco

Momento em que as sensações e sentimentos são divididos. É importante refletir sobre os deveres que assume e aquilo que realmente deseja, encontrando um equilíbrio e as respostas que podem ajudar a sair desse labirinto.

Escorpião – Carta O Juízo Final

Momento de muita autoanalise, no qual respostas importantes, mas também difíceis podem chegar. É hora de olhar para o passado com nova visão, sabedoria e evolução. Use a verdade para recomeçar e trilhar melhores caminhos.