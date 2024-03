A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta A Torre

Uma nova fase chega e muita coisa pode mudar, porque estruturas são transformadas e existe uma grande alteração interna também. Cuidado para não perder a confiança em si mesmo e deixar o desanimo chegar. Avalie as coisas sendo realista e retomando o controle da sua vida para evoluir para algo melhor.

Touro – Carta O Enforcado

É um momento controverso, no qual muitos sentem que não saem do lugar, mas cultivam a desejo de evoluir e viver coisas novas. É hora de ir em busca do movimento, passo por passo se for necessário. Ouse mais, mas sem deixar de ser prudente com os desafios ou obstáculos no caminho. Decisões muito importantes serão tomadas e um novo ciclo era se iniciar se você permitir.

Gêmeos – Carta Os Amantes

Existem ilusões, travas e sentimentos complicando sua vida amorosa ou relacionamento. Nem tudo o que você sente realmente tem fundamento e é importante abrir os olhos para a verdade. Ao compreender como superar alguns problemas internos, emocionais e sentimentais, os externos também serão solucionados.

Câncer – Carta A Imperatriz

Um projeto importante pode se materializar em breve ou encontrará o caminho para que sonhos sejam concretizados. É hora de se manter positivo e vigilante, para não deixar as boas oportunidades passarem e atrair o melhor. Para muitos, é momento de agir e sair da apenas do campo das ideias e imaginação.