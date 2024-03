O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 5 de Paus

Os planos ou atividades agora saem da melhor forma. Mantenha seu orgulho e dignidade para não cair em ilusões, especialmente o amor. É hora de buscar a paz, pois problemas podem se agravar e sair do controle.

Capricórnio – Carta 3 Paus

Momento de pressa e de ter cuidado para não se precipitar nas decisões, palavras ou reações. Tome as iniciativas certas para ter sucesso, pois a sorte está ao seu lado. Cuidado apenas com amores proibidos e com a ilusão de apostar muito em algo passageiro.

Aquário – Carta 9 de Ouros

Momento de maior calma e até mesmo solidão para alguns. É importante ir com calma e pensar na evolução financeira, pois tudo pode melhorar graças ao seu foco em desenvolvimento.

Peixes – Carta 5 de Copas

Momento de receber heranças ou o que é seu e vem do passado. Alguns amores incompletos podem ganhar a sua mente e é importante ter cuidado para não cair em melancolia ou complicar seu presente. Atenção extra com os afetos e a família.