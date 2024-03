O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Leão – Carta 11 de Copas

Momento de superar algumas dificuldades e evoluir em sua vida sentimental para poder viver de forma mais independente e sem se deixar afetar tanto pelas outras pessoas. Comece a compreender a raiz e a verdade por trás de alguns desejos. Grávidas devem ter cuidado em dobro e ficarem atentas a qualquer sintoma diferente.

Virgem – Carta 12 de Paus

Cuidado com alguém que pode tentar dificultar seus planos, seja na vida pessoal, mas principalmente quando se trata de assuntos profissionais. Pessoas podem agir com desonestidade no trabalho. Saiba ouvir os conselhos certos e não feche os olhos para a verdade.

Libra – Carta 4 de Espadas

Conflitos familiares podem acontecer e causam estresse e afastamento. É hora de se prevenir mantendo a calma e evitando explodir; seja mais calculista e tente regular suas emoções com maior sabedoria até essa energia passar. Quem se sente muito instável emocionalmente deve procurar ajuda. Mulheres precisam ter cuidado e não se colocar em situações de risco, especialmente com pessoas desconhecidas.

Escorpião – Carta 9 de Copas

Hora de ter maturidade e acessar a intuição para poder encontrar algumas respostas; não se distancie dos seus sentimentos, mas também não deixe de ser realista. É importante evitar cair principalmente em ilusões no amor, pois você tende a dedicar muita energia em relacionamentos que não são concretos e podem ser apenas uma falsa promessa.