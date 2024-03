Elas são as 5 mulheres mais ciumentas do zodíaco: seu signo estará na lista?

No zodíaco, há alguns signos mais propensos aa ser ciumentos do que outros | (Pexels)

Embora todos nós tenhamos experimentado ciúmes pelo menos em alguma ocasião, há pessoas que definitivamente são mais propensas não apenas a senti-los, mas a expressá-los de maneiras perceptíveis.

De acordo com os que acreditam em astrologia, isso tem muito a ver com o zodíaco porque o signo sob o qual nascemos determina se seremos mais ou menos ciumentos na vida.

Quem são as 5 mulheres mais ciumentas do zodíaco?

Dos dos 12 integrantes do zodíaco, cinco se destacam por sentir com mais frequência ciúmes e manifestá-los. Quer saber quais são? Continue lendo para descobrir, segundo Marie Claire.

Escorpião

A mulher mais ciumenta do zodíaco é Escorpião. Ela é muito apaixonada; ama e odeia com intensidade, mas também é muito ambiciosa e sente muito ciúme se acredita que está perdendo sua amada parceira.

Peixes

A mulher de Peixes é a segunda mais ciumenta. Ela é muito desconfiada, o que a faz ser uma pessoa ciumenta e insegura às vezes. Também é sensível, o que a leva a dramatizar suas emoções.

Áries

A terceira mulher mais ciumenta é Áries. As arianas são apaixonadas, impacientes e possessivas. Além disso, estão sempre alertas e não permitem que pessoas suspeitas entrem em suas vidas e ameacem seus relacionamentos.

Capricórnio

A mulher de Capricórnio é a quarta mais ciumenta. No seu caso, ela ama sentir-se admirada pelo seu parceiro. Se ela acha que não está recebendo a atenção suficiente, começa a suspeitar, se preocupar e se obcecar.

Leão

Leão é a quinta mulher mais ciumenta do zodíaco. As leoninas são fortes, orgulhosas, com grande ego e não aceitarão qualquer tipo de traição. Por isso, costumam ser desconfiadas e suspeitam facilmente de tudo.

Se um signo não aparece nesta lista, não significa que não sinta ciúmes, apenas que os mencionados anteriormente são mais propensos, devido às suas características, a experimentá-los e deixar-se dominar por eles.