Dê uma reviravolta em seus looks! Calça vermelha com camisa

Os jeans e calças brancas são básicos no guarda-roupa, não há mulher que não tenha pelo menos um destes, no entanto, poucas arriscam em outras cores, entre elas o vermelho que está ganhando força para te cativar e fazer parte do seu armário.

Desde 2012, as calças coloridas perderam relevância no mundo da moda, mas as vermelhas em todas as suas versões prometem ser um básico que se tornará seu grande aliado para conseguir um visual digno de passarela, o importante é ter em mente que suas companheiras perfeitas serão as camisas.

Foi no verão de 2023 que Hailey Bieber entrou no mundo da moda com um dos momentos mais comentados do ano, quando foi vista com um mini vestido vermelho, enquanto Justin Bieber caminhava com uma roupa muito mais relaxada, sendo criticado por não respeitar sua esposa e por estar ‘desleixado’.

Apesar da série de críticas, a cor vermelha usada pela famosa modelo foi replicada nos trajes de diferentes celebridades, confirmando que se tornaria a cor não apenas da temporada, mas das tendências que continuariam ganhando destaque ao longo do tempo.

As calças vermelhas com camisas estarão em alta

É por isso que os especialistas em moda preveem o sucesso da cor vermelha e é possível vê-la em todas as suas apresentações, saias, vestidos e, neste caso, calças que vão dar vida ao seu visual.

O vermelho será seu amigo e grande aliado este ano, então não tema apostar em diferentes tonalidades de vermelho em suas calças e também em novas texturas, eu garanto que será seu melhor amigo, aqui explicamos como usá-los para dar o toque formal ou casual que você procura.

Como combinar calças vermelhas com camisas?

Não se limite, você pode usar vermelho em qualquer uma de suas tonalidades e texturas, esta será a chave para transformar um visual em algo casual ou, até mesmo, algo formal e adequado para o escritório.

Calças de couro e camisa de cetim

Misture tendências, enquanto impacta com o brilho da camisa de cetim branca, combinando com a textura fosca do couro, perfeitos para um visual formal e ideal para uma saída noturna e até mesmo para o escritório.

Calça vermelha e camisa branca

As calças vermelhas de pernas largas estilo palazzo são a melhor ideia para um visual semiformal, combine-as com uma camisa branca e eleve seu visual.

Calça vermelha com camisa de estampa animal

Se quiser dar um toque divertido ao seu visual, não tenha medo de combinar estampas de animais, será o seu melhor amigo e fará com que pareça uma expert em moda, além de ser uma combinação perfeita para mulheres com mais de 40 anos que procuram dar uma reviravolta em seus looks.

Calça vermelha com camisa jeans

Nunca pode faltar o jeans, com este tipo de camisa também ficam bem as calças brancas e são ideais para quem procura um visual diurno muito mais descontraído.

Calça vermelha com camisa rosa oversized

O rosa e vermelho é uma combinação perfeita, se você está procurando algo glamouroso, experimente uma camisa oversized em tom de buganvília e adicione um par de calças vermelhas. Finalize com sapatos de salto alto e brilhe.