Como ativar o modo vermelho cereja no WhatsApp e ser a mais sensual e elegante

Agora você pode adicionar cor e preencher de elegância e sensualidade o seu WhatsApp e deixar para trás o seu icônico logo verde que manteve desde a sua criação. Embora seja verdade que não é possível modificá-lo a partir do aplicativo, existem algumas estratégias para conseguir isso.

A cor cereja é a nova tonalidade com a qual poderá destacar o seu aplicativo em relação aos seus contatos, basta usar outras aplicações como o Google Play ou App Store.

Assim você pode ativar a cor vermelho cereja no seu WhatsApp

Agora os usuários podem personalizar seu Whatsapp e nada melhor do que poder fazê-lo com um vermelho apaixonado para mostrar sua versão mais sensual. Uma das plataformas mais usadas para baixar pacotes com os quais você pode obter essa tonalidade é o Nova Launcher.

Recomendados

Isso permitirá que você aplique a mudança não apenas no Whatsapp, mas também nos ícones que você escolher

Depois de instalar o aplicativo, você precisará tocar na aplicação de mensagens por alguns segundos e pressionar o ícone do lápis na cor desejada, neste caso será o vermelho. Mas esta não é a única com a qual você pode modificar a cor, há outras como Action Launcher, Lawnchair Launcher, com as quais você pode fazer isso.

Embora o WhatsApp seja um dos aplicativos mais usados para se comunicar com outras pessoas, como mencionamos anteriormente, você também poderá fazê-lo com outras redes a partir da tela inicial e só precisará selecionar a opção desejada, baixá-la e aplicá-la como papel de parede.

Da mesma forma, depois você poderá alterar novamente a imagem de fundo e, apesar de modificar a foto, os ícones manterão seu design. Para isso, siga os seguintes passos: Abra o WhatsApp em seu celular, clique nos três pontos no canto superior direito, vá em 'Configurações', depois em 'Conversas', selecione 'Fundo' e escolha uma imagem da sua Galeria, um fundo da 'Galeria de fundos' do WhatsApp ou uma cor sólida.

Se procuras ir além do básico da mensageria, também podes contar com textos em vermelho cereja ao baixar o aplicativo 'Stylish Text - Fonts Keyboard', disponível na App Store do iOS e no Google Play do Android.

Uma vez que tenha o aplicativo no seu celular, você precisará aceitar as permissões necessárias e verá todos os estilos de letra que o aplicativo oferece, bem como uma barra que diz 'Escreva aqui', onde você deverá redigir o texto desejado e mudar sua cor para vermelho.

No mesmo local, você poderá escolher a fonte que mais gosta, pressionar o ícone do WhatsApp, onde a plataforma Meta será aberta e você terá que escolher o contato para quem deseja enviar essa mensagem.