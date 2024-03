As previsões do tarot desta terça-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as previsões do tarot desta terça-feira de Semana Santa para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Muita sorte nesta semana com oportunidades no ambiente de trabalho e fechamento de contratos para fazer você progredir. Você atrai amores proibidos, mas tome cuidado para não se meter em encrencas, é melhor procurar solteiros do signo de Touro, Libra ou Áries, que serão seus melhores parceiros e te farão feliz. Tente a sorte nos jogos de azar com os números 09 e 21, e a sua cor da semana é o laranja.

Capricórnio

Possível convite para viagem nesses dias santos, a recomendação é que você aceite já que precisa relaxar e aproveitar o tempo livre, só tome cuidado ao praticar esportes radicais, pois seu signo é impulsivo e às vezes não mede as consequências. Você conhecerá pessoas importantes que o ajudarão a crescer profissionalmente. Seus números da sorte são 30 e 27, e sua cor da abundância é o amarelo.

Aquário

Um amor do passado, do signo de Áries, Câncer ou Libra, irá te procurar para conversar sobre um possível relacionamento. Na Quinta-feira Santa acenda uma vela vermelha para atrair luz espiritual para sua vida. Seus números da sorte são 15 e 66 e vista-se com cores vivas para multiplicar sua energia. Possível convite para um passeio pelo campo ou pela praia.

Peixes

Prepare uma ida à praia com os seus entes queridos, a renovação de energias que o mar e o sol lhe vão proporcionar irá ajudá-lo a sentir-se melhor. Muita sorte espera por você no jogo. Seus números da sorte são 08 e 77, e sua cor da semana é o amarelo. Na Quinta-feira Santa tome banho em água benta com pétalas vermelhas e brancas para fortalecer o seu espírito e evitar obstáculos na sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer