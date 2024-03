As previsões do tarot desta terça-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as previsões do tarot desta terça-feira, de Semana Santa, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Lembre-se que quem não fala, Deus não o ouve, e seu excelente desempenho no trabalho custa, então dê valor a si mesmo. Você descobrirá sobre uma doença de um membro da família que o deixará um tanto pensativo. Nesta Quinta-feira Santa, experimente fazer uma limpeza com rosas vermelhas e água benta e acender uma vela branca para que sua luz espiritual fique mais forte. Seus números da sorte são 17 e 80, e tente usar mais a cor azul.

Recomendados

Virgem

Um fluxo de energia positiva chegará até você que o ajudará a progredir. Lembre-se de deixar de ser egoísta e compartilhar tudo o que você faz na sua vida, e mais ainda com sua família. Nesta Quinta-feira Santa procure acender uma vela branca, colocar água benta em você e dar esmola a quem precisa. Seus números mágicos são 21 e 33. Sua cor é o verde, sua melhor compatibilidade são os signos de Áries e Gêmeos.

Libra

Muita sorte espera por você com os números 13 e 40, que serão seus aliados. Combine-os com sua data de nascimento para aumentar a fortuna. Na Quinta-feira Santa, vista branco com roupas novas, coloque água benta na nuca e acenda uma vela para fortalecer o espírito. Sua cor da abundância é vermelha. Tenha cuidado ao praticar esportes radicais ou durante as férias para evitar acidentes.

Escorpião

Um amor do passado poderia retornar para tentar esclarecer as coisas. Porém, é importante que você feche esse capítulo e se abra para novas possibilidades. Um amor compatível de Touro, Câncer ou Aquário espera por você para te deixar muito feliz. Mantenha sua rotina de exercícios para se sentir melhor. Você pagará mensalidades ou decidirá fazer alguns cursos. Na Quinta-feira Santa, acenda uma vela vermelha e tome banhos de água benta com sal em grão para fortalecer o espírito.

Com informações do site Nueva Mujer