As camisetas com saia longa serão um sucesso

Por mais que as tendências se movam e as modas se transformem, há uma combinação que conseguiu se manter no gosto do público graças ao conforto que oferece e esses toques elegantes e glamorosos que proporciona em climas tão quentes.

A primavera chegou e as tendências já preveem o sucesso das saias em todas as suas apresentações, mas desta vez, vamos nos concentrar nas saias longas, pois entre seus múltiplos usos, existe uma combinação que mistura a elegância com o conforto e o melhor de tudo é que combina com todos os looks.

tendência de saias longas com camisetas Pinterest (Pinterest)

Portanto, se está à procura de um estilo confortável e casual que também fique bem em todas as mulheres, independentemente do seu tamanho, altura ou idade, esta é uma das ideias mais bonitas que certamente pode encontrar no seu guarda-roupa sem gastar muito dinheiro.

Existem peças básicas que, por mais que depuremos, conseguem permanecer em nosso armário como parte do grupo de aliados que nunca falham em um visual.

Neste caso, as camisetas são um clássico que nunca sai de moda, além de demonstrarem grande parte da nossa personalidade, seja com estampas românticas, bandas de rock ou frases icônicas, são um meio que, em sua simplicidade, chama a atenção.

Mas desta vez o complemento destas divertidas camisetas não serão as calças jeans, mas sim outra peça que consegue elevar o seu potencial, criando looks não só confortáveis, mas também glamorosos que certamente irá querer usar em diferentes ocasiões, o melhor é que é possível que já tenha todos os elementos, então vista-se incrivelmente enquanto impressiona com o seu visual.

Como combinar camisetas com saias longas?

Se também quiser optar por um look de saia longa com camiseta, algumas dicas que podem ser úteis seriam a combinação de texturas, como saias plissadas, tule ou até transparências.

Se é um amante do estilo grunge, pode criar contrastes com as cores das letras das suas bandas favoritas para que se destaquem no seu visual. As t-shirts brancas também são um básico, combinam com tudo e dão um toque quase formal ao seu outfit.

Por outro lado, o calçado é fundamental para transformar o seu visual, seja optando por algo casual com tênis brancos ou adicionando botas, com qualquer um dos dois você será um verdadeiro sucesso, adicione uns óculos de sol e brilhe.

Camiseta com saia de cetim

As saias de cetim são uma sensação, use em todas as suas apresentações e cores, combine com uma camiseta branca e tênis. Você estará pronta para um encontro casual com amigos.

Você quer algo formal?

As saias jeans estão entre as peças favoritas, o seu formato não só as torna perfeitas para a estação, mas também formais. Combine com uma t-shirt e um cinto largo para realçar seu corpo.

Jaqueta biker com saia plissada

As jaquetas biker serão a sensação na primavera, se você procura dar um toque rebelde e descontraído ao seu estilo, talvez este visual seja para você, combine com uma camiseta e uma saia longa plissada.

Não esqueça da estampa de animal

Com o surgimento da tendência 'mob wife', a estampa de animal ganhou um novo visual, não se esqueça de combinar sua camiseta preta com uma saia longa com essa estampa famosa, isso fará você parecer chique.

Anote os detalhes da sua camiseta e compare com a sua saia

Aqui temos um exemplo de como o estampado da camiseta foi combinado com a saia, neste look. Além disso, é contrastado com o calçado, criando uma harmonia em todo o visual.

Com saias justas

Com saias justas também é possível criar um visual impactante. Aqui temos um exemplo com a regra anterior, além de misturar a textura do couro e tênis baixos.

Para um visual de princesa

As saias floridas também não podem faltar, opte por uma com muito volume e uma camiseta, o toque está nas sandálias de salto alto. Você vai parecer uma especialista em moda.