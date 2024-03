6 maneiras de combinar sapatilhas com jeans: você estará linda e confortável

As sapatilhas são um dos calçados que não saem da tendência e não é difícil entender o porquê. Não só são muito confortáveis, mas também versáteis, sofisticadas e combinam com todo tipo de roupas.

Durante esta época, as ‘it girls’ e especialistas em moda concordaram em combiná-las com calças jeans para o dia a dia, especialmente largas, para criar looks casuais, mas très chic.

6 ideias para usar jeans e sapatilhas

Se ficou interessada neste estilo de dupla, mas não sabe como usá-lo corretamente, continua a ler para conhecer seis maneiras de combinar sapatilhas com jeans.

Sapatilhas bicoloridas com calças jeans retas

As bailarinas nesta primavera serão usadas em tons neutros como bege, preto ou branco. A razão é que são tonalidades muito versáteis que combinam bem com todos os trajes casuais e elegantes.

Embora você possa usá-las de uma cor só, também pode optar por umas bicolores, como neste exemplo em que a modelo usa umas brancas e pretas para completar um look clássico de calça jeans, camisa branca e blazer preto.

A combinação de sapatilhas e jeans é perfeita (Instagram)

Sapatilhas preto no preto

Um visual monocromático ou de cores semelhantes é infalível em qualquer estação para parecer elegante; especialmente se apostarmos em tons escuros, mesmo na brilhante e colorida primavera.

Então, se você gosta de preto, orquestrar o seu melhor estilo com jeans e sapatilhas pontiagudas na mesma cor para um efeito distinto que também fará você parecer mais alta e sofisticada.

Sapatilhas estampadas com jeans de cintura alta

As mais ousadas precisam adicionar sapatilhas estampadas aos seus conjuntos. Elas adicionam muita diversão aos seus conjuntos. As opções para escolher são praticamente infinitas.

No entanto, se há um padrão infalível para chamar a atenção onde quer que vá, são as de estampado animal. Como neste exemplo onde as sapatilhas elevaram um visual super básico.

Sapatilhas bicoloridas com jeans branco dobrado

Ao calçar sapatilhas, além de optar por tons neutros, é importante dobrar a bainha das calças que escolher para que o seu modelo de sapatos possa se destacar.

Assim como nesta imagem, onde a influenciadora usa um par de sapatilhas bicolor com uma calça branca de cintura alta, mas com a bainha dobrada para mostrá-las e dar um toque de frescor ao visual.

Sapatilhas vermelhas com jeans desbotados

Uma maneira de aprimorar qualquer conjunto é com sapatilhas coloridas. Embora haja muitas cores para escolher, nada chama mais a atenção do que um par em vermelho escuro.

Adicione uma bolsa metálica para dar um toque elegante e camadas de roupas leves para lidar com qualquer mudança de temperatura. O resultado será um outfit bonito e perfeitamente equilibrado.

Bailarinas negras com jeans largos

Uma grande tendência desta temporada será combinar sapatilhas básicas com jeans largos de cintura alta. Essa combinação cria um visual casual, mas chique, muito chamativo e inovador.

Aposte por este duo de estilo com uma blusa ou top solto e alguns acessórios discretos para elevar o conjunto tão confortável quanto elegante para esta temporada.