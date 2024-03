3 receitas com chia para manter a dieta saudável

Incluir a chia na dieta é uma maneira inteligente de potencializar a ingestão de nutrientes enquanto se desfruta de refeições saborosas e satisfatórias.

Este superalimento, pequeno, mas poderoso, é rico em fibras, proteínas, ômega-3, antioxidantes, e minerais como cálcio, magnésio e manganês, fazendo dele um excelente aliado para quem busca uma alimentação equilibrada.

A seguir estão três receitas deliciosas que incorporam a chia, promovendo uma dieta mais saudável e variada.

Recomendados

1. Pudim de chia com frutas vermelhas

Ingredientes:

1/4 de xícara de sementes de chia

1 xícara de leite de amêndoas (ou qualquer leite de sua preferência)

1 colher de sopa de mel ou xarope de agave (opcional)

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Frutas vermelhas frescas (morangos, framboesas, amoras)

Preparo: Misture as sementes de chia com o leite de amêndoas, o mel (ou agave) e o extrato de baunilha em um recipiente. Deixe repousar por 5 minutos e misture novamente. Cubra e refrigere por pelo menos 3 horas, idealmente durante a noite. Sirva o pudim em camadas com as frutas vermelhas. Este pudim não só é delicioso como também uma fonte rica em fibras, ajudando na digestão e na sensação de saciedade.

2. Smoothie verde com chia

Ingredientes:

1 banana

1 xícara de espinafre fresco

1/2 xícara de abacaxi picado

1 colher de sopa de sementes de chia

1 xícara de água de coco (ou água)

Preparo: Combine todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência lisa e homogênea. O smoothie verde com chia é uma explosão de nutrientes, perfeito para começar o dia com energia ou como um lanche revigorante no meio da tarde.

3. Salada de quinoa com chia

Ingredientes:

1 xícara de quinoa cozida

1/4 de xícara de sementes de chia

1 pepino picado

1 tomate picado

1/4 de xícara de cebola roxa picada

Suco de 1 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta a gosto

Preparo: Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, as sementes de chia, o pepino, o tomate, a cebola roxa, o suco de limão, o azeite de oliva, sal e pimenta. Esta salada é rica em proteínas e fibras, perfeita para um almoço leve ou como acompanhamento.