Unhas de ‘animal print’: 5 designs para te inspirar

A manicure animal print pode ser usada com estilo em qualquer estação (Instagram: @jazzynailsx / @naildiary0)

As unhas de animal print são uma declaração de estilo divertida e chamativa que conseguiram permanecer relevantes apesar do passar do tempo e das tendências sempre em mudança.

As opções possíveis são quase infinitas, pois pode prestar uma homenagem distinta a qualquer criatura: desde o leopardo e a vaca, passando pelo crocodilo e, mais recentemente, a borboleta.

Além disso, os designs de animais estão em alta nas redes sociais com milhões de menções, por isso são perfeitos para usar na primavera se quiser fugir das flores básicas e tons pastel.

Unhas de asas de borboleta

Uma maneira muito feminina de experimentar as unhas de estampa animal é com uma inspiração nas asas das borboletas. Como em tons brilhantes iridescentes que farão das suas mãos o centro das atenções.

A manicure animal print pode ser usada com estilo em qualquer estação (Instagram)

Unha de leopardo discreta

Se o animal print te parecer exagerado, uma forma mais discreta de aderir à tendência é pintando apenas uma unha com manchas de leopardo.

A manicure animal print pode ser usada com estilo em qualquer estação (Instagram)

Unhas amante de leopardo

A estampa de leopardo é básica para un estilo de unhas com print de animal, mas uma forma única de usá-la é no contorno da unha. Basta desenhar as manchas ao redor sobre uma base nude e deixar o centro limpo.

A manicure animal print pode ser usada com estilo em qualquer estação (Instagram)

Unha animal moderna

Agora, se estiver procurando algo que fuja do tradicional, experimente esta manicure brilhante que inclui um par de unhas com um padrão animal rasgado na vertical.

A manicure animal print pode ser usada com estilo em qualquer estação (Instagram)

Unhas de vaca com folha de ouro

Uma manicure perfeita de estampa animal para usar nesta época do ano é esta francesa com estampa de vaca que mistura um pouco de cor e folha de ouro.