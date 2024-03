Unhas ‘chrombré’: 5 designs para se inspirar

As tendências de unhas estão imparáveis. E inúmeros efeitos se popularizaram este ano: desde as unhas de sabonete e as unhas aura até as unhas coquete.

A última moda que surgiu no campo do nail art são as chrombré nails, um estilo que combina duas das tendências de manicure mais fortes para a temporada: unhas cromadas e unhas ombré.

Como o nome indica, trata-se de um design degradê de uma cor mais clara para uma mais escura, mas com um acabamento metálico, brilhante e único. Pode ser usado em todas as unhas ou apenas em algumas.

Além disso, você pode criar com várias tonalidades ou uma única cor para um resultado mais elegante.

Unhas de vidro cromado

Para o outono não hesite em apostar nessas deslumbrantes unhas chrombré com uma transição do branco perolado para o marrom suave.

Unhas cromadas são a última tendência de manicure (Instagram)

Unhas crombré em branco

Se houver um visual de unhas crombré infalível para ter mãos elegantes, é a versão branca. Basta criar o ombré com o tom níveo de sua preferência e finalizar esfregando o pó cromado.

Unhas cromadas são a última tendência de manicure (Instagram)

Unhas chrombré em marrom

Uma ideia muito bonita e original de manicure chrombré é fazer um degradê em todas as unhas da mão. Como essas em tons de marrom superchiques criadas pela famosa nail artist Nicole Marien.

Unhas cromadas são a última tendência de manicure (Instagram)

Unhas chrombré em dourado

Se não tem medo de usar uma unha um pouco mais chamativa, uma ótima opção e muito sofisticada são as unhas chrombré douradas. Elas têm um acabamento extra metálico muito elegante.

Unhas cromadas são a última tendência de manicure (Instagram)

Unhas chrombré em cores

A primavera é a ocasião especial para apostar nas cores. Por isso, uma ótima alternativa é usar as unhas chrombré em diferentes cores clássicas da temporada. Como mostrado neste exemplo.