Recrie a maquiagem de Emily em Paris com essas dicas

A esta altura, provavelmente já assistiu às três temporadas da série Emily em Paris e certamente notou que nos últimos episódios seus looks são mais coloridos, ousados e, por vezes, polarizantes.

No entanto, a sua maquiagem se mantém bastante fiel à beleza clássica francesa.

E foi essa popularidade avassaladora de Emily que inspirou uma coleção de maquiagem que celebra sua vibrante vida na Cidade Luz.

Recomendados

Ao longo da viagem a Paris, a autoconfiança de Emily aumenta (Cortesía)

Desde os tons radiantes de rose gold até os suaves rubores que evocam a frescura de Champère, cada produto da Todomoda Beauty te convida a adicionar um toque de audácia e elegância à sua rotina diária.

Essa colaboração também captura a essência da série: uma vida cheia de cor, amizade e aquele ’je ne sais quoi’ (não sei o quê) que só se encontra na capital francesa.

A coleção, radiante em tons de ouro rosa inspirados em Champère e adornada com corações, evoca as emblemáticas paisagens parisienses (Cortesía)

Esta coleção vegana e cruelty free não só permite que você recrie os looks da Emily e suas amigas, mas também te convida a expressar sua própria personalidade com estilo lúdico e chique.

Dos lábios sedutores aos olhos enigmáticos, cada detalhe desta coleção foi cuidadosamente desenhado para refletir o espírito livre e sofisticado das protagonistas.

No entanto, é Aurélie Payen, a maquiadora principal do programa, que compartilhou em alguns sites várias dicas para alcançar aquela maquiagem, desde o estilo clássico retrô até o encanto moderno parisiense.

“Emily amadureceu no final da temporada 1 e na temporada 2, ela se sente mais confortável em seu novo ambiente. Isso certamente é evidente em suas escolhas de maquiagem ousadas”, acrescentou Payen, em uma entrevista para o site BAZAAR.com

Para recriar alguns de seus looks eles se inspiraram em grandes figuras de Hollywood (Cortesía)

A inspiração

A personagem de Emily incorpora esse legado de ser livre, independente, inteligente, talentosa, apaixonada, trabalhadora e tudo isso com uma forte personalidade. E por todas essas razões, ela é agora uma fonte de inspiração para muitas mulheres em todo o planeta.

Daí as piscadelas para atrizes que impactaram ou influenciaram as mulheres, seja por seu estilo e elegância ou por sua representação no mundo. Por exemplo, no episódio em que ela vai a St.Tropez, recriam um visual inspirado em Grace Kelly.

Encontrará tons rosas (Cortesía)

Também há uma cena em que ela navega pelo Sena e, para esse outfit, se inspiraram em Brigitte Bardot, tudo isso é alcançado porque ela tem a elegância de atrizes como Audrey Hepburn e Catherine Deneuve, representadas pelo lenço místico que frequentemente aparecia nos filmes dessas estrelas.

“Para recriar este look retro, recomendo delineador de olhos e lábios vermelhos. Sempre aconselho ter uma iluminação adequada ou um espelho com luz para conseguir uma linha precisa ao redor dos seus olhos. Você pode ajustar a espessura do delineador de acordo com a ocasião e o look que deseja alcançar. Os lábios também são uma parte essencial, seja com um vermelho sexy ou um nude mais sutil, mas antes prepare-os com um bálsamo labial hidratante. Meu favorito é um batom vermelho fosco e para conseguir essa imagem parisiense moderna, uma maquiagem leve com uma simples máscara de cílios e bálsamo labial é a combinação perfeita”, disse Payen.

Nesta coleção você encontra diversos produtos para os lábios (brilho labial, tinta labial, batons e protetores labiais), blushes, iluminadores, sombras e acessórios de beleza (Cortesía)

Os últimos capítulos

A terceira temporada de Emily traz uma grande quantidade de novos looks (agora ela tem franja) e, segundo a maquiadora, muitas experimentações foram feitas em relação à maquiagem.

"Na terceira temporada, brincamos com lábios vermelhos ousados, lábios laranjas, rosas, que nunca tínhamos visto antes", diz.

E como é um momento de fechar círculos, um lábio vermelho fosco é essencialmente francês, e os lábios mais brilhantes e ousados de Emily simbolizam sua nova liberdade em Paris.

Quanto a como conseguir o visual da Emily na vida real, "é uma questão de equilíbrio", acrescentou Payen. Os conjuntos monocromáticos daquela temporada permitiram brincar com a cor de uma forma que condiz com seu estilo pessoal e ela usou batom mate para seus momentos mais ousados com a cor.

“Para mim, o mais importante é trabalhar primeiro nos lábios. Se tiver tempo, use um esfoliante, ele dará fixação à cor e a manterá nítida por mais tempo. Em geral, há tantas dicas de beleza para te inspirar”.

Recrie a maquiagem de Emily em Paris com esses truques Camille também é outra fonte de inspiração para conseguir uma maquiagem natural (Cortesía)

A maquiagem de Camille

Por sua vez, Camille (interpretada por Camille Razat) continua sendo o protótipo da parisiense. Ela usa muitas cores neutras, foca apenas em seu cabelo ou maquiagem (nunca em ambos) e adora o preto básico.

“Nos divertimos muito com a maquiagem dela”, acrescentou Payen ao site vogue.com.

Por isso, para canalizar sua Camille interior, certifique-se de começar com uma boa base e hidratação para ter uma pele radiante.

Payen recomenda ter um cuidado especial com a pele sob os olhos. “Sou uma grande fã dos patches para os olhos. Quanto aos lábios, recomendo um bálsamo rosado que também pode aplicar nas maçãs do rosto para dar aquele rubor francês levemente visível”, concluiu.

Quer deseje parecer com a Emily, com a sua confiança radiante e estilo arrojado, ou canalizar a elegância atemporal da Camille, esta coleção tem tudo o que precisa para expressar a sua beleza única e deixar uma impressão duradoura onde quer que vá.