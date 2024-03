Oração para fazer na Semana Santa para acabar com bloqueios na vida profissional

Muitas pessoas acreditam que não têm sorte na vida profissional porque têm algum tipo de bloqueio, por isso é recomendado que aproveitem a Semana Santa para fazer a oração ao arcanjo São Miguel para que possam eliminar qualquer limitação que estejam enfrentando.

De acordo com Carla Guerrero, mestre Reiki, angelóloga e terapeuta holística, existe uma poderosa oração ao arcanjo São Miguel com a qual é possível eliminar qualquer limitação.

Oração ao arcanjo São Miguel

Segundo a angelóloga, esta frase permitirá que você flua na parte econômica ou financeira e para que tenha efeito, deve ser feita com muita fé e amor.

Recomendados

"Amado arcanjo Miguel, invoco-te neste momento para que me ajudes a liberar qualquer bloqueio que esteja limitando a abundância da minha vida, com tua espada de luz corta e dissolve qualquer energia negativa que esteja obstruindo meu fluxo de prosperidade, que tua proteção e orientação me acompanhem, enquanto me abro para receber a abundância divina em todas as suas formas. Obrigado arcanjo Miguel pela tua ajuda e amor incondicional. Amém", diz a oração.

O arcanjo São Miguel é aquele que ocupa o lugar mais alto entre os arcanjos da Igreja, onde é chamado de 'Príncipe dos espíritos celestiais' ou 'Chefe da milícia celestial'. Segundo a Arquidiocese de Bogotá, desde o Antigo Testamento ele aparece como o grande defensor do povo de Deus contra o diabo.

Além disso, para os cristãos, ele é considerado como o protetor da Igreja e advogado do povo escolhido por Deus, é por isso que a Igreja Católica o considera como patrono e protetor da Igreja universal. A Igreja o considera o primeiro dos sete arcanjos, juntamente com Gabriel, Rafael e Uriel. No caso dos Testemunhas de Jeová, eles consideram que Miguel se encarnou como Jesus Cristo.