O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Voz Interior

Momento de se afastar um pouco do barulho e movimento para trilhar seu caminho guiado por uma luz especial e pela intuição. Converse com o mundo interior que estará mais ativo e tenha seus momentos para se dedicar somente a você mesmo. Apenas tenha cuidado para não confundir isso com solidão, pois compartilhar a vida com as pessoas certas também trará muita abundância.

Virgem – Carta da Paciência

Momento de muita fertilidade para gestar o que deseja, mas é ideal compreender que tudo tem seu tempo e sua hora. Assuma a paciência como uma virtude e enquanto isso, deixe que a felicidade, diversão e criatividade expandam seu mundo, para que as vivencias possam ser completas e as experiencias ricas.

Libra – Carta das Possibilidades

É hora de ter um olhar mais apurado para aproveitar as possibilidades que estão em seu caminho. Use o que tem nas mãos, como recursos e habilidades, para expandir ainda mais seus objetivos ou trabalho na conquista dos sonhos. A mente se abre agora e mudanças podem chegar, não tema conhecer essas novas formas de pensar e agir.

Escorpião – Carta da Viagem

Momento em que muitas coisas começam a se alinhar nos ciclos da vida a partir da transformação. A luz e a escuridão podem ficar mais evidentes agora e estão em suas mãos para que você possa escolher o que fazer com elas. Nada será como antes e muitas aventuras podem começar a partir de agora, pois a vida mostra novos horizontes.