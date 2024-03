O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Projeção

Momento de não deixar as angústias ou tensões ganharem a mente, principalmente por questões que envolvem outras pessoas e superficialidades que ainda não foram realizadas como imaginava. É hora de viver com mais calma e serenidade para aproveitar as coisas boas que já possui.

Touro – Carta do Peso

Momento de lidar com muitas máscaras e segundas intenções que podem pegar peças em você ou nos outros. Isso tende a sobrecarregar sua vida e trazer muita exaustão, por isso é importante sair desse ciclo tóxico antes de chegar ao limite. Com criatividade e conexão com as coisas mais prazerosas ou significantes da vida, é possível viver uma realidade mais positiva e verdadeira.

Gêmeos – Carta da Receptividade

Momento de começar a agir com mais coragem para se abrir e romper com um passado ou condições que já não fazem mais sentido, mas ainda o aprisionam de alguma maneira. Não tema a rebeldia, mas leve esse passo na sua vida com clareza, proposito e de braços abertos para uma evolução importante que acontece no seu interior e também no ambiente exterior.

Câncer – Carta da Confiança

É momento de confiar na sua sabedoria e coragem para conseguir o que quer, mas sem perder a inocência de ser um aprendiz e um apreciador dos pequenos detalhes que também podem trazer muita felicidade. É importante estar aberto as surpresas do caminho e não ficar inseguro por precisar improvisar. Aproveite a jornada e ela se tornará um capítulo cheio de beleza no seu livro da vida.