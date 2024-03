Jeans e blazer: a dupla perfeita para qualquer ocasião

No mundo contemporâneo, a moda se tornou uma ferramenta de expressão pessoal, permitindo transições suaves entre compromissos profissionais e sociais.

Entre as peças mais versáteis, a calça jeans e o blazer se destacam, capazes de criar looks que se adaptam do escritório ao happy hour. Nste artigo, apresentaremos 5 maneiras de combinar essas peças-chave para manter o estilo e o conforto em qualquer ocasião. Cofira!

1. Clássico e sofisticado

Para um visual clássico, opte por uma calça jeans de corte reto e um blazer de cor sólida. A combinação de um blazer preto com jeans azul escuro é atemporal e adequada para o ambiente de trabalho.

Recomendados

Adicione uma camisa branca de botões e sapatos de couro para um toque de formalidade. Este look pode ser facilmente transformado para o happy hour com a adição de acessórios chamativos, como um colar statement ou um relógio elegante.

2. Casual chic

Um blazer bem cortado sobre uma t-shirt gráfica e jeans rasgados cria um contraste interessante entre o formal e o casual. Escolha um blazer em tons de cinza ou pastel para uma aparência mais suave.

Este look é perfeito para ambientes de trabalho mais informais e transita sem esforço para o happy hour. Complete com tênis brancos ou botas ankle para um toque final descontraído.

3. Monocromático

Adote uma abordagem monocromática combinando seu blazer e calça jeans em tonalidades semelhantes. Um look todo em preto, por exemplo, é elegante e fácil de vestir.

Para adicionar dimensão, brinque com texturas diferentes, como um blazer de veludo com jeans de lavagem escura. Acessórios minimalistas, como sapatos de couro preto e uma bolsa clássica, elevam este visual.

4. Feminino e fluido

Para um toque feminino, combine seu jeans com um blazer acinturado ou em estilo peplum. Escolha peças em cores suaves, como rosa pálido ou azul bebê, e adicione uma blusa de seda ou cetim por baixo.

Este look é ideal para quem deseja suavizar a rigidez do blazer e adicionar um toque de feminilidade. Sandálias de salto blocado ou sapatilhas completam a produção.

5. Ousado e moderno

Para aqueles que desejam fazer uma declaração de moda, opte por um blazer estampado ou colorido combinado com jeans de modelagem moderna, como o estilo mom ou flare. Esta combinação permite brincar com padrões e silhuetas, tornando o look único.

Mantenha o resto do visual simples, com uma camiseta básica e acessórios neutros, para que o blazer seja o centro das atenções. A combinação de calça jeans e blazer é uma dupla imbatível para quem busca versatilidade no guarda-roupa.

Com essas cinco propostas de looks, é possível transitar do ambiente profissional para o lazer mantendo o estilo e a elegância. Experimente, adapte e transforme estas ideias para refletir seu estilo pessoal nas exigências da sua agenda.