Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho. Confira a seguir:

Áries

Compaixão, amor e confiança não podem faltar nestes momentos da sua vida em que você cresce com sucesso e prosperidade. Lide com todos os fardos colocados sobre você.

Touro

Se houver amor e generosidade em sua vida, a prosperidade e a abundância estarão sempre presentes. Tenha forças para seguir em seu caminho.

Gêmeos

Você tem que acreditar em si mesmo, nos seus sonhos e aspirações e lutar para alcançá-los. A prosperidade e o sucesso dependem de você. A proteção divina está ao seu lado!

Câncer

Emocionalmente e espiritualmente você está muito bem, apesar dos obstáculos que surgem em seu caminho. As experiências servem para colocá-lo no caminho da felicidade e do amor.

Leão

A única barreira que nos impede de viver uma vida abundante é a nossa falta de vontade de compartilhar o que temos, por isso não deixe a prosperidade se afastar de você. Clareza e sabedoria surgem com a generosidade em meio à incerteza.

Virgem

Hora de encontrar um lugar dentro de você onde nada seja impossível, ao encontrá-lo sentirá como a abundância entra em sua vida. Será uma etapa de se fortalecer e curar as feridas do coração.

Libra

Você é um ímã e atrairá com força. O que você atrai para sua vida estará em harmonia com seus pensamentos dominantes, que devem ser sobre sucesso e amor. Nunca se feche para entender o mundo ao seu redor.

Escorpião

Escolha a abundância feliz em seu coração e liberte-se de todas as barreiras, seja livre e relaxado. Seja implacável com sua escolha porque o sucesso está em suas mãos. Sempre cultive a tranquilidade!

Sagitário

O primeiro passo para alcançar riqueza e prosperidade é aprender a valorizar o que você já tem em sua vida, amor, sucesso e brilho nato. Você é um ser de luz protegido.

Capricórnio

Visualize-se vivendo em abundância e você atrairá isso. Sempre funciona se você tiver uma atitude positiva para seguir em frente.

Aquário

Sucesso é ser capaz de pular de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo e a energia positiva para continuar. Hora seguir os passos corretos para avançar emocionalmente.

Peixes

Prosperidade é ganhar o suficiente com seus esforços para poder acordar na manhã seguinte e se sentir grato pela vida e pelos momentos. Permita que o medo saia de sua vida.