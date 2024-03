Horóscopo da Semana Santa 2024 para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A Semana Santa encerra março de 2024 e o horóscopo dos signos do zodíaco chega para revelar o que pode acontecer. Confira a seguir as previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Sagitário

Hora de focar no andamento da sua vida profissional. Lembre-se que ninguém é perfeito e errar faz parte da vida; aproveite para pedir perdão a quem você magoou e sinta-se melhor por dentro.

Recomendados

Será um momento para você aprender a ser mais compreensivo e entender que a vida gira em torno do espiritual, lembre-se que seu signo é o fogo, o que pode o tornar impulsivo e arrogante.

Oportunidades no ambiente de trabalho e fechamento de contratos para te fazer progredir. Você atrai amores proibidos, mas tome cuidado para não se meter em encrencas, é melhor procurar solteiros e não arriscar o certo pelo duvidoso.

Capricórnio

Um pretendente ou conexão continuará a amá-lo incondicionalmente. Aproveite o relacionamento e tenha apoio para enfrentar os desafios da vida para seguir em frente.

Momento de focar no andamento do trabalho, você é o mais inteligente do Zodíaco e sua mente precisa estar sempre ocupada e produtiva; novos cursos ou estudos podem abrir muitas portas para o sucesso no futuro.

Convites e viagens. Você precisa relaxar e aproveitar o tempo livre, só tome cuidado ao praticar esportes radicais, pois seu signo é impulsivo e às vezes não mede as consequências.

Você conhecerá pessoas importantes que o ajudarão a crescer profissionalmente.

Aquário

Seu signo pode ser dramático e tende a exagerar os problemas. Você deve aprender a se afastar das energias negativas. Continue com sua rotina de exercícios e cuidando dos hábitos para ter mais positividade.

Alguém está se apaixonando por você; seja honesto e esclareça qualquer situação constrangedora a tempo, especialmente no trabalho.

Sorte em alta. Tudo vai dar certo, você pode fechar um contrato importante ou conversar sobre um aumento pelo seu desempenho.

Um amor do passado irá conversar sobre um possível relacionamento. Momento de atrair luz espiritual para sua vida. Um passeio pelo campo ou pela praia.

Peixes

Esta Semana Santa será de profunda introspecção e cura para você, saindo da tristeza e dos problemas que o afligem, basta pedir com fé e receberá a resposta.

Um amor do passado irá entrar em contato, mas não se deixe deslumbrar, é importante que você feche esse ciclo e se abra para novas possibilidades: conhecer novas pessoas e buscar compatibilidade.

Um passeio ou viagem com outras pessoas que ajuda a renovar energias. Sorte e momento para fortalecer o seu espírito e evitar obstáculos.