Horóscopo Chinês: previsões para a última semana de março

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Você terá sucesso com um projeto antigo que até agora teve que deixar de lado. Para o seu signo Rato, é hora de se conectar com o que você realmente deseja, focar nos seus objetivos e buscar novas alianças para alcançá-los. Uma boa predisposição para mudanças positivas fará com que você se sinta melhor. Você viverá uma fase enriquecedora onde poderá se renovar e transformar posturas rígidas que podem ser limitantes.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Na vida do Búfalo a área profissional é mobilizada. Você será capaz de progredir rapidamente em direção às metas profissionais e sociais. Alguma situação atrasada terá a possibilidade de desbloquear e avançar. Mas também será oportuno para encerrar pendências e lançar novos planos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Clima favorável para o Tigre em termos de negócios. Esta semana você terá muita sorte no que empreender, embora tenha que aprender a delegar algumas questões quando a situação o sobrecarregar. Os negócios crescerão se você investir pensando no futuro. Você fará acordos positivos com os bancos e poderá resolver pendências financeiras.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Esta semana a organização se impõe na vida do Gato para conseguir atender todas as demandas. As circunstâncias forçam a ação. Haverá muito movimento e você terá o desafio de saber distribuir tempo e energia entre trabalho e vida pessoal, já que haverá muita demanda em cada área.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Equilibre o tempo e as recompensas para o Dragão. Um ponto de viragem em que os efeitos das causas que você registrou anteriormente em sua vida se manifestarão fortemente. Se há algo que você vem negando ou adiando, as circunstâncias o obrigarão a assumir o comando, enfrentar e resolver o que está pendente.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A Cobra começará a semana repensando os passos a seguir. Algum assunto pode ficar paralisado ou sofrer adiamentos. Você terá que lidar com questões práticas com habilidade e esperar para tomar decisões importantes. As atividades relacionadas com a arte, o social e a comunicação serão especialmente beneficiadas e permitir-lhe-ão destacar-se pela sua sensibilidade estética e criativa.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Estágio de expansão criativa com grandes possibilidades de alcançar respeito e reconhecimento pelo trabalho que vem realizando. O Cavalo conseguirá, em muitos casos, superar o luto, a tristeza e recuperar a confiança e a alegria que o caracterizam. Você terá proteção ao seu passo e é o momento ideal para superar qualquer adversidade, seja ela econômica, profissional ou pessoal.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Cabra apresentará intensa atividade laboral e será capaz de superar desafios importantes. A experiência permitirá que você cresça sem ficar preso a dúvidas ou indecisões. No entanto, realizar muitas atividades ao mesmo tempo e movimentar-se em um ritmo vertiginoso pode causar desconforto nos sistemas digestivo e nervoso.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Fase de renovação, mudanças e maior abertura para o Macaco. Você atrairá o que é positivo e receberá a força necessária para enfrentar as situações conflituosas que o preocupam ultimamente. O cenário profissional está livre de problemas e surge uma oportunidade que você esperava há muito tempo.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

O cauteloso Galo se sentirá compelido a agir mesmo que seja necessário correr riscos. As finanças serão mobilizadas, você receberá um grande impulso e, embora tenha que cumprir prazos e certas exigências, poderá superar qualquer inconveniente. A comunicação e o intercâmbio serão positivos para fechar acordos, negociar e assinar, bem como para marcar entrevistas ou reuniões de trabalho.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Semana especial para o Cachorro, que estará em movimento, com comunicação intensa e muito conectado. Será aconselhável estar atento, pois poderá receber encomendas ou propostas de trabalhos que serão especiais. Mas você terá que enfrentar algumas dificuldades, principalmente com autoridades ou pessoas importantes em sua vida.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Etapa de transformações. Você será incentivado a mudar as coisas que o incomodam, bem como a deixar de lado situações ou pessoas negativas para abrir espaço para o novo. Chegou a hora de renovar e colocar em prática uma ideia que você tem em mente há muito tempo.

Com informações do site La Nacion