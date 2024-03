Especialistas em sono explicam a razão fundamental pela qual você nunca deve fazer a cama de manhã

De acordo com especialistas, fazer a cama de manhã pode ser prejudicial para a saúde. Cientistas afirmam que devemos deixá-la desfeita para ajudar a matar os pequenos insetos que se escondem sob nossos lençóis.

Recomendaram às pessoas que não façam a cama de manhã para ajudar a eliminar os milhões de ácaros do pó que se acumulam debaixo dos lençóis. Estas minúsculas criaturas, que medem aproximadamente um quarto de milímetro de comprimento, prosperam em locais quentes como os lençóis e alimentam-se de células mortas da pele. No entanto, foi revelado que deixar a cama desarrumada pode ajudar a matá-los, já que vão morrer de fome.

Um porta-voz dos especialistas em sono disse certa noite: "Uma cama perfeitamente feita é um ponto de acesso para os ácaros do pó e serve como um espaço quente e ideal para que esses insetos sobrevivam e prosperem".

Recomendados

Especialistas em sono explicam a razão fundamental por que nunca se deve fazer a cama pela manhã | (Pexels)

"Fazer a cama de manhã permite que sobrevivam e se reproduzam, se multipliquem e cresçam, o que por sua vez pode desencadear asma, eczema ou possíveis alergias semelhantes à febre do feno. Os sintomas podem incluir congestão nasal, erupções cutâneas, espirros e olhos lacrimejantes", acrescentou.

Sugeriram deixar a cama por fazer por pelo menos uma hora para matar de fome os ácaros do pó, eliminando muitos deles da roupa de cama. Os especialistas disseram que isso permitirá que a umidade e o suor acumulados durante a noite saiam da cama. Acrescentaram que trocar as lençóis todas as semanas e manter o quarto bem ventilado pode evitar a reprodução deles.