Eleve o seu estilo se inspirando em Shakira usando vestidos justos com botas

Shakira está mostrando que ‘A loba’ voltou, embora na realidade, ela sempre esteve lá, deslumbrando com seu estilo, talento e presença poderosa. A cantora lançou no momento certo o que talvez fosse seu álbum mais esperado depois de anos dedicando-se apenas a lançar singles. Embora Shaki nos tenha feito cantar e dançar com tudo o que ela lançou nos últimos anos, sentíamos falta de ouvir um álbum completo que muito provavelmente será seguido por uma turnê.

Em poucas horas, ‘Las mujeres ya no lloran’ se tornou um total sucesso, deixando claro quem manda na indústria musical. Para celebrar, a colombiana tem sido vista com looks sensuais que muitas já estão querendo replicar, como o mais recente composto por um mini vestido justo com botas.

“Depois dos altos e baixos da vida, e muito tempo trabalhando neste álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ finalmente está disponível em todo o mundo. Obrigada a todos pelo incrível apoio que me deram. Sem vocês, não teria conseguido - fizemos este álbum juntos. Vocês são a melhor matilha que uma loba poderia ter pedido. Amo vocês. 💋 🐺”, escreveu em uma postagem onde aparece com esse visual.

Você pode combinar vestidos justos com botas como Shakira fez

Os vestidos justos são uma peça versátil e elegante que pode realçar seu corpo e destacar o seu estilo pessoal. Por isso, se está à procura de uma maneira de dar um toque moderno e sofisticado ao seu visual, esta é uma excelente opção que cria um equilíbrio entre o feminino e o audacioso. A pergunta é, como ter sucesso com isso? Aqui te dizemos! Lembre-se que o mais importante é usar um vestido justo com bota e se sentir segura e confortável.

Escolha o vestido adequado

Para começar, escolha um vestido justo que se ajuste confortavelmente ao seu corpo e realce suas curvas de forma favorável. Você pode optar por um vestido rodado e com mangas largas para um visual mais elegante e sofisticado, ou um sem mangas para um estilo mais casual e fresco.

Experimente comprimentos

Os vestidos justos vêm em uma variedade de comprimentos, desde curtos até midi e largos, mas se quer parecer com Shakira, procura um que chegue acima dos joelhos. Escolhe o comprimento que melhor se adapte ao seu estilo e ocasião. Os vestidos curtos justos são ideais para eventos informais ou festas casuais, enquanto os vestidos midi ou soltos são perfeitos para ocasiões mais formais ou de negócios.

Combina com um par de botas apropriadas

Quando se trata de escolher uma bota que combine com o seu vestido justo, opte por opções que complementem o estilo e o comprimento do vestido. Os botins de salto podem adicionar um toque de elegância e alongar visualmente as pernas, enquanto os botins planos ou de salto médio são ideais para um look mais informal e confortável. Você também pode experimentar com diferentes cores e materiais para criar contraste e adicionar interesse visual.

Não se esqueça de brincar com os acessórios

Os acessórios são fundamentais para completar o seu visual e adicionar um toque pessoal, incluindo o uso de uma jaqueta de couro ou jeans para um estilo mais vanguardista, ou um cinto para realçar a sua cintura e dar forma a um vestido justo. Aposte em detalhes como joias, bolsas ou bolsos, que podem realçar o seu estilo e adicionar um toque de glamour ao seu look.