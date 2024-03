Confira as previsões do tarot nesta semana santa para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Lembre-se que ninguém é perfeito e errar faz parte da vida. Aproveite para pedir perdão a quem você magoou e sinta-se melhor por dentro. Será um momento para você aprender a ser mais compreensivo e entender que a vida gira em torno do espiritual, lembre-se que seu signo é o fogo, o que pode te tornar impulsivo e arrogante. Muita sorte nesta terça-feira, com oportunidades no ambiente de trabalho e fechamento de contratos para fazer você progredir.

Capricórnio

Um amor de Áries ou Sagitário continuará a amá-lo incondicionalmente, desfrutará deste relacionamento e apoiar-se-á no seu parceiro para enfrentar os desafios da vida para progredir. Esta Páscoa será momento de focar no andamento do trabalho, você é o mais inteligente do Zodíaco e sua mente precisa estar sempre ocupada e produtiva. A recomendação é fazer um curso de idiomas porque abrirá muitas portas para o sucesso no futuro.

Aquário

Seu signo pode ser dramático e tende a exagerar os problemas, mas você deve aprender a purgar as energias negativas. Continue com sua rotina de exercícios, já que você está linda, seu signo é regido pelo espelho, então reflita o melhor de você. Alguém do trabalho ou da escola está se apaixonando por você, recomendo que você seja honesto e esclareça qualquer situação constrangedora a tempo.

Peixes

Esta Semana Santa será de profunda introspecção e cura para você, lembre-se que é o signo mimado de Deus e receberá ajuda divina especial para sair da depressão e dos problemas que o afligem, basta pedir com fé e receberá a resposta. Um amor do passado irá te procurar para tentar voltar, mas não se deixe deslumbrar, é importante que você feche esse ciclo e se abra para novas possibilidades: conhecer novas pessoas e buscar compatibilidade com o seu signo.

Com informações do site Nueva Mujer