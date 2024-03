Confira as previsões do tarot nesta semana santa para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Semana de autoaperfeiçoamento, agora você decide definitivamente mudar e deixar os maus hábitos em sua vida, lembre-se que este outro será o melhor para você. Coloque tudo de positivo em sua mente e tente se fortalecer mais espiritualmente. Você compra passagens e sai de férias para visitar parentes. No trabalho você verá mudanças fortes ao seu redor e vão te oferecer outro cargo melhor, esteja atento em tudo e peça aumento de salário.

Virgem

Você terá muito trabalho esta semana e com supervisão de seus superiores, apenas tente se acalmar e realizar todo o seu trabalho da melhor maneira. Serão alguns dias lembrando de muitas pessoas que não estão com você, então procure meditar ou orar para que você tenha paz na alma. Você terá que se reunir com um amigo para fazer uma viagem nestes dias de Páscoa. Você faz procedimentos de passaporte ou autorização de imigração.

Libra

Esta Semana Santa é o momento ideal para encontrar a paz interior e deixar os momentos ruins para trás, pois seu signo é muito espiritual e você receberá muita ajuda divina. Prepare-se para uma festa em família ou uma celebração especial para o seu parceiro. Lembre-se que você é a luz da sua família e sempre orienta quem está ao seu redor. Esta semana você também solicitará uma licença para um negócio ou resolverá um processo legal.

Escorpião

Você receberá dinheiro extra por uma venda ou comissões. Seus números da sorte são 33 e 49, e sua cor da semana é o amarelo. Siga sua intuição e aproveite a boa fase que o cerca. Lembre-se que para crescer na vida é preciso fazer sacrifícios, estes dias serão um bom momento para refletir e tomar a melhor decisão. Uma ótima notícia espera por você: uma gravidez na família. Além disso, um amor do passado poderia retornar para tentar esclarecer as coisas. Porém, é importante que você feche esse capítulo e se abra para novas possibilidades.

Com informações do site Nueva Mujer