Confira as previsões do tarot nesta semana santa para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Semana de focar no seu projeto de trabalho e deixar de lado os problemas de insegurança que você possa ter. Está na sua hora de crescer mais financeiramente, mas às vezes você se sabota e não se deixa seguir em frente. Quando você faz aniversário, sua energia se renova completamente e novos projetos de vida chegam, você comemora esta semana e organiza algo com seus amigos.

Touro

Você terá tarefas pendentes esta semana e colocará em dia seus assuntos de trabalho, lembre-se, querido Touro, que você deve administrar melhor seu tempo para poder cumprir seus compromissos. Procure controlar esse caráter e temperamento explosivo para não ter problemas com seu parceiro. Cuide das dores intestinais ou de estômago, não coma tanto na rua.

Gêmeos

Você enfrentará um problema familiar esta semana, vão te pedir ajuda financeira e moral, então geminiano, use todas as suas forças e ajude os outros. Lembre-se que o seu signo é sempre o protetor e o mais forte para seguir em frente. Tente não continuar com maus hábitos alimentares, pois afetarão você. Em questões de relacionamento você permanecerá em paz e falará em casar.

Câncer

Semana de muitas atividades importantes em sua vida e você decide colocar tudo em ordem ao seu redor, lembre-se que seu signo está no seu melhor para se apaixonar mais e decidir ser feliz agora. Poderá receber alguns dias de folga do trabalho, então tente aproveitar para descansar ou colocar seus assuntos em ordem, é uma ótima oportunidade.

Com informações do site Nueva Mujer