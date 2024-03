A calculadora de sono mostra a hora exata em que você deve se deitar todas as noites | Foto: Referencial

Foi criada uma calculadora de sono para revelar a hora exata em que você deve ir para a cama. A quantidade de sono que precisamos varia com a idade. A maioria das pessoas precisa de cerca de 7 horas, enquanto os bebês com menos de 12 meses devem dormir entre 12 e 16 horas por dia.

Não dormir o suficiente pode afetar a sua saúde de forma geral. Está relacionado com uma má saúde mental, falta de concentração, um sistema imunológico enfraquecido, baixo desejo sexual e mais. Muitas coisas podem causar uma má qualidade do sono, como o estresse e a ansiedade, preocupações econômicas, problemas no trabalho, uma dieta ruim, falta de exercício regular e um padrão de sono irregular.

As pesquisas mostram que mais da metade dos adultos acreditam não dormir o suficiente. Para ver se você corre o risco de não obter horas de sono suficientes, você pode experimentar a calculadora aqui.

Recomendados

A calculadora de sono mostra a hora exata que você deve se deitar toda noite (Freepik)

Colette Toman, designer de interiores da Make My Blinds, disse ao Daily Star: “Dormir a quantidade adequada de horas de sono é vital para a nossa saúde física e mental, mas para aqueles que lutam contra a falta de sono, pode ser difícil entender quais fatores contribuintes podem ser os culpados e piorando o problema.”

“Muitos de nós somos conscientes de que certos hábitos de estilo de vida, como uma má alimentação e o uso de tecnologia antes de dormir, podem afetar a qualidade do nosso sono, assim como o estresse e preocupações econômicas; no entanto, o ambiente em que dormimos pode influenciar o quão bom ou ruim é o nosso padrão de sono”, acrescentou.