5 tipos de tênis que saíram de moda em 2024: você terá que se despedir deles para estar na moda

Os tênis são o básico no guarda-roupa, mas nem todos os modelos resistem às mudanças de tendências | (Pexels)

Os tênis esportivos são indispensáveis no guarda-roupa de qualquer mulher em qualquer estação. Trata-se de um calçado confortável e atemporal com o qual é possível montar todos os tipos de looks.

No entanto, no sempre mutável mundo da moda, nem todos os modelos conseguem manter-se em tendência. Na verdade, durante 2024, vários estilos já não serão usados e serão substituídos.

Tênis que não estão mais em alta em 2024

Quer saber quais são os tênis esportivos que saíram de moda este ano? Continue lendo para descobrir quais são e assim poder substituí-los, de acordo com a revista Clara.

Recomendados

Os tênis chunky excessivamente grandes

Nos últimos anos, os tênis chunky lideraram as tendências no street style, mas esses modelos descomunais, grandes e pesados perderam popularidade para alternativas mais elegantes e chiques.

Os tênis brancos básicos

Embora os tênis esportivos brancos sejam um básico no guarda-roupa, este ano os tênis mais coloridos, ousados e chamativos vão dominar. Se quiser estar na moda, evite-os.

Tênis com muitos enfeites brilhantes

Aqueles tênis com apliques brilhantes excessivos também ficaram no passado. Agora, a tendência é optar por detalhes mais sofisticados e delicados em nossos calçados para uma maior elegância.

Tênis com luzes LED embutidas

Os tênis com luzes LED integradas fizeram sucesso entre os jovens em temporadas passadas. Atualmente, eles não estão mais na moda, pois modelos chamativos diferentes são preferidos.

Os tênis de plataforma exagerada

Os sapatos de plataformas excessivas também não embarcaram no trem das tendências. Embora costumassem ser populares por proporcionar centímetros e estilo, a moda agora favorece solas mais equilibradas.

Então agora você sabe, estes cinco tênis saíram de moda e você terá que dizer adeus se quiser estar atualizado com as últimas tendências da moda em calçados casuais e esportivos.

Em vez disso, ao longo deste ano, serão muito usados os daddy sneakers, os tênis de estética futebolística, os de estilo montanhista e os tênis com detalhes metálicos, para citar alguns.