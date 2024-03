Os signos que precisam se proteger na semana que vem

A última semana de março está chegando e alguns signos do zodíaco devem ter cuidado, pois estão mais abertos e sensíveis, o que pede uma proteção especial da própria energia. Confira quais são:

Áries

A próxima semana é marcada por uma tendencia que intensifica seus sentimentos e vontade de se conectar com as outras pessoas. A disposição para se mostrar mais e querer curtir é maior e isso pede certa calma para não acabar se esquecendo de responsabilidades. Use sua intuição e sensações para saber quem realmente tem boas intenções e pode render uma conexão especial, evitando assim as armadilhas.

Recomendados

Sagitário

A vida pode ganhar mais movimento e conexões positivas com as pessoas. É momento de ser agradecido e unir os esforços para poder atrair prosperidade. A sensibilidade também pode ser maior e seu destaque chama a atenção, então mantenha-se protegido da negatividade.

Capricórnio

Momento de sair da zona de conforto para divulgar seus talentos e ser visto pelo mundo. Isso o ajudará a se destacar e colocar sua energia na direção certa com coragem. Desperte sua intuição para poder sintonizar com aquilo que vale a pena, pois existe chance de absorver com maior facilidade as emoções de outras pessoas; proteja sua energia.