O Mercedes-AMG GT 43 Coupé será perfeito para entusiastas

A tecnologia permitiu que o Mercedes-AMG GT 43 Coupé se tornasse o carro ideal para entusiastas. Combinando uma tração traseira dinâmica, peso leve e potência imediata, este modelo se destaca como um dos mais emocionantes dentro do portfólio da marca. Vamos te contar algumas coisas que distinguem este espetacular modelo.

Emocionante e direto

Debaixo do capô do Mercedes-AMG GT 43 Coupé encontra-se um motor requintado. Trata-se de um motor de 4 cilindros 2.0 litros turboalimentado que lhe confere uma potência de 421 HP. Além disso, inclui o sistema RSG que garante 10 HP temporários para uma aceleração mais intensa. E para completar, possui um sistema de escape de gás turboelétrico utilizado no carro de Fórmula 1 da Mercedes-AMG Petronas. Este sistema aumenta significativamente a resposta do veículo para torná-lo mais dinâmico e proporcionar alto torque em baixas velocidades.

Mercedes-AMG GT 43 Coupé Spoiler Mercedes

O carro possui uma transmissão MCT (multi-clutch) automática de 9 velocidades. Seu peso foi reduzido para otimizar a resposta dos pedais. Além disso, ele utiliza o sistema AIRPANEL para melhorar sua aerodinâmica. Ou seja, a resistência ao ar do veículo é reduzida de forma ativa em combinação com o spoiler traseiro extensível. Como detalhe final, o carro possui materiais ultraleves em sua carroceria que não sacrificam sua rigidez.

Mercedes-AMG GT 43 Coupé: Lateral Mercedes

AMG Dynamic Plus com 6 modos de condução

Outro grande benefício que os clientes do Mercedes-AMG GT 43 Coupé vão adorar são os seus modos de condução. Através do AMG Dynamic Select, o cliente pode escolher entre 6 modos de condução diferentes: Smooth, Comfort, Sport, Sport+, Individual e Race. Dessa forma, o carro se adapta a praticamente qualquer contexto. Pode facilmente alternar entre um carro silencioso e confortável para a condução na cidade e um mais agressivo e intenso para a pista.

Motor Mercedes-AMG GT 43 Coupé Mercedes

Além disso, opcionalmente, o cliente poderá adaptar o pacote "AMG Dynamic Plus". Com este acessório, o motor se conecta de forma mais rígida e flexível à carroceria. O diferencial do eixo traseiro distribui de forma mais precisa a potência para as rodas para garantir máxima tração. O modo de direção Race fornece uma resposta imediata do motor. Por fim, as pinças em amarelo, assim como um spoiler traseiro, o destacam imediatamente de um modelo regular.

Desporto no Interior

Os designers do habitáculo do Mercedes-AMG GT 43 Coupé chamam-no de "hiperanalógico". No entanto, observamos questões perfeitamente válidas para o mundo digital. Por exemplo, o painel de instrumentos totalmente digital está integrado em um visor tridimensional. Com foco no motorista, a consola central flui para os painéis de instrumentos.

Interior Mercedes-AMG GT 43 Coupé Mercedes

A tela touch de 11,9″ apresenta o MBUX, o sistema proprietário da Mercedes-Benz, intuitivo e com capacidade de aprendizagem. O carro possui assentos em couro Nappa, bem como detalhes com até 7 opções de cores com o pacote de personalização MANUFAKTUR. Além disso, você encontrará detalhes em high gloss black e acentos cromados. Sem dúvida, é um exemplar especial da divisão AMG que os entusiastas vão adorar.