Musculação: quantas sessões semanais são necessárias para evoluir?

Iniciando 2024 com determinação, muitos buscam na musculação uma forma de alcançar seus objetivos de fitness.

O entusiasmo inicial é um excelente combustível, mas o sucesso a longo prazo depende de um equilíbrio entre treinamento dedicado e períodos adequados de descanso, além da orientação de profissionais.

Surge então a questão: qual é a frequência ideal de treinos para obter resultados significativos na musculação?

A ciência por trás do sucesso muscular

Segundo o personal trainer Giuliano Esperança, em entrevista à Sport Life, não existe uma fórmula única que determine a quantidade ideal de dias de treinamento, pois isso varia de acordo com as características individuais. No entanto, a consistência é crucial.

Para desenvolvimento de força e hipertrofia, a periodização do treinamento – que ajusta volume e intensidade ao longo do tempo – é essencial. Este planejamento cuidadoso ajuda a evitar o excesso de treinamento (overtraining) e promove melhorias contínuas.

Tanto novatos quanto veteranos na musculação se beneficiam da periodização. Para aqueles que estão começando, é vital uma adaptação gradual, focando na aprendizagem das técnicas corretas e na diversificação dos exercícios para otimizar o recrutamento de fibras musculares. Isso garante ganhos de força e massa muscular de forma segura e eficaz.

Quando se trata da escolha entre levantar mais peso ou fazer mais repetições, Esperança destaca que ambos têm seu lugar em um programa de treinamento bem estruturado.

A alternância entre fases de cargas mais pesadas e de maior número de repetições varia os estímulos, favorecendo diferentes aspectos do desenvolvimento muscular.

Uma frequência de cinco dias de treinamento com dois dias de descanso semanais pode ser efetiva, desde que o programa de treinamento seja bem planejado para permitir recuperação e adaptação muscular adequadas.

É importante lembrar disso

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

Fonte: SportLife/ Terra