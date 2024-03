Cinco coquetéis para desfrutar nos dias de calor

Preparar coquetéis únicos, suaves e doces que fundem a cremosidade e versatilidade do Baileys nos dias quentes é um plano que você pode realizar com amigos ou família.

Se você está com vontade de um coquetel gelado e tropical, prepare estes coquetéis:

Baileys Mocha Martini

Ingredientes

40ml de Baileys Original

20ml de Smirnoff

30g de café solúvel

10ml de xarope para adoçar

10g de cacau em pó

Gelo

Recetas de cócteles con Baileys y Smirnoff Guava Disfruta de un delicioso Baileys Mocha Martini. (Cortesía)

Preparação

Num copo tipo shaker, coloca gelo, Baileys Original, vodka, café, xarope e agita vigorosamente. Finalmente, a mistura é servida em uma taça de martini e polvilhada com cacau em pó.

Batido de Baileys Colada

Ingredientes

40ml de Baileys Colada

Muito gelo

Preparação

Em um agitador

Adiciona-se Baileys Colada e gelo e agita-se até que o shaker esteja frio. A mistura é servida num copo curto e apreciada.

Piña Colada

Ingredientes:

40ml de Baileys Colada

50ml de sumo de abacaxi

50ml de água de coco

Pedacinhos de abacaxi

Gelo

Recetas de cócteles con Baileys y Smirnoff Guava Si tienes antojo de un coctel helado y tropical, esta bebida te encantará. (Cortesía)

Preparação

No liquidificador:

Adiciona-se muito gelo, Baileys Colada, suco de abacaxi, água de coco e bate-se no liquidificador até obter uma consistência de frozen.

Finalmente, sirva a mistura em um copo alto e decore o copo com pedaços de abacaxi para torná-lo mais saboroso.

Coquetéis com vodka

O novo Smirnoff Electric Guava combina a suculência da goiaba com um toque de gengibre e traz para você propostas de coquetéis para uma primavera com sabor eletrizante.

É importante lembrar que a marca lançou a primeira vodka com sabor a tamarindo e, agora, com esta recente inovação, você poderá preparar e compartilhar com suas pessoas favoritas.

Pela sua aparência vibrante e sabor eletrizante, o novo membro da família de vodca pode ser uma opção para começar as celebrações, especialmente aquelas que ocorrem em dias ensolarados.

Goiaba elétrica

Ingredientes

60ml de Smirnoff Electric Goiaba

Água mineral

Muito gelo

Para o escarchado: limão e pimenta em pó com sabor de morango ou mirtilo.

Recetas de cócteles con Baileys y Smirnoff Guava El cóctel Electric Guava apaciguará el calor que se siente en estos días. (Cortesía)

Preparação

O copo é escarchado com limão e pimenta em pó de sua preferência, é adicionado muito gelo, Smirnoff Electric Guava e o copo é preenchido com água com gás. Por fim, as rodelas de goiaba são adicionadas para decorar.

Raspador Elétrico

60ml de Smirnoff Electric Goiaba

80ml de xarope de goiaba

Muito gelo

O suco de um limão verde

Para a cobertura: limão e pimenta em pó com sabor de limão.

Coberturas: balas de goma com pimenta ou ursinhos e tiras de melancia apimentada.

Recetas de cócteles con Baileys y Smirnoff Guava ¿Qué tal un Raspado Eléctrico para satisfacer el antojo y la sed? (Cortesía)

Para a calda, você vai precisar de

1 xícara de açúcar refinado

2 xícaras de água

4 goiabas cortadas em fatias

Preparação da calda:

Colocar a água para ferver em uma panela, adicionar o açúcar até dissolver e adicionar as goiabas. Deixe em fogo baixo até que a água reduza pela metade (aproximadamente uma xícara) e obtenha a calda, deixando-a esfriar.

Para preparar o coquetel: Um copo old fashioned é preenchido com gelo previamente triturado num liquidificador até obter uma consistência semelhante a um frappé. Adiciona-se Smirnoff Electric Guava e acrescenta-se uma camada de xarope. Para finalizar, decore com as coberturas de sua escolha.

O Smirnoff Electric Guava chama a atenção pela sua cor rosa líquida e pelo design original da sua garrafa, na qual você pode ver figuras dinâmicas e cores vibrantes que podem se destacar em qualquer lugar ou bar. Além disso, é uma opção para pessoas que procuram experimentar novos sabores.

Já está disponível em vários pontos de venda no México, incluindo lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, lojas especializadas e lojas online, em uma apresentação única de 750 mililitros.