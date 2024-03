As revelações deste domingo (24) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Prepare-se para um final de semana cheio de energia positiva e mudanças surpreendentes, é hora de cura espiritual em sua vida, por isso você deve buscar a paz interior. No seu horóscopo do tarot você obteve a carta “A Roda da Fortuna” , o que implica que a abundância chega à sua vida e os problemas econômicos acabaram, prepare-se para uma sequência cheia de prosperidade ; aproveite para investir.

Escorpião

Energias positivas estarão a seu favor e você verá como o que tanto deseja começará a fluir. Se você tiver problemas jurídicos, finalmente serão resolvidos a seu favor. Lembre-se que a primavera ajuda você a realizar negócios e novos projetos, então essa energia solar o ajudará a crescer financeiramente. “Temperança” é a sua carta de tarot, significa que nestes dias sagrados todos os seus desejos se tornarão realidade.

Sagitário

O “Ás de Copas” é a sua carta no horóscopo do tarot, então é hora de investir em uma casa ou veículo para aumentar seu patrimônio. Seu espírito ígneo o leva a mudar tudo ao seu redor, uma onda de ideias inovadoras irá invadi-lo para renovar sua casa e mudar sua vida. A energia do outuno enche você de vitalidade e incentiva você a ser a melhor versão de si mesmo.

Capricórnio

Controle seus vícios, a carta “O Louco” do horóscopo do tarot alerta sobre os perigos do álcool, tenha mais caráter e não permita que ele o controle. Este final de semana será marcado pela busca incansável pela felicidade. Não tenha medo de fazer mudanças para atingir objetivos profissionais. Os raios do Sol vão te abençoar e te dar a energia necessária para brilhar, prepare-se para conhecer pessoas influentes que vão abrir novas portas para você.

Aquário

Um amor de Gêmeos ou de Virgem irá procurar que você retorne a um relacionamento do passado, decida se quer encerrar esse ciclo ou dar outra chance ao amor. Você se desfaz de um bem atual para comprar um mais novo, é hora de renovar. Este final de semana será repleto de produtividade e crescimento, aproveite ao máximo seu tempo para avançar em seus projetos profissionais e acadêmicos.

Peixes

Nesta outono, seu signo entra em uma fase de mudanças radicais profissionalmente e você decide ocupar aquele cargo que merece pelo seu comprometimento. Os raios do sol irão ajudá-lo a remover as energias negativas que não o deixavam seguir em frente, he trará dinheiro e amor verdadeiro. Neste final de semana você decide mudar seu visual, procure não pensar muito na questão do amor, o ciúme é um péssimo conselheiro.

Com informações do site Nueva Mujer