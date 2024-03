As revelações deste domingo (24) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Procure não ser tão bom, ou seja, tão nobre, e coloque seus sentimentos em ordem. Lembre-se que se você dá amor, você recebe amor. Você tem “O Diabo” em sua carta de tarot, então deve ter cuidado com amigos e pessoas no trabalho que se disfarçam de boas. Neste outono a riqueza chegará às suas mãos, ainda mais porque você está no seu estágio de força espiritual. A recomendação é abrir um negócio ou buscar novos rumos em outros países.

Recomendados

Touro

Um novo amor está procurando por você neste fim de semana. Você será muito apaixonado e carinhoso, lembre-se que sua compatibilidade ideal é com Virgem e Capricórnio. No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Imperador”, então você irá muito longe nos assuntos de trabalho, bastando ser muito astuto e cauteloso com suas decisões. Você verá que alcançará o que tanto deseja: um cargo cada vez mais bem remunerado. Seus números da sorte são 8 e 17 e sua cor é laranja.

Gêmeos

Você é gêmeo do Zodíaco, o que o torna astuto e inteligente, coloque isso em prática e abra um negócio nos finais de semana, você se sairá muito bem. Um amor sairá do seu lado por problemas de ciúme e insegurança, tente fechar círculos em sua vida. Você terá sorte com os números 01 e 23, e sua cor é o verde. Você obteve o carta do “Sumo Sacerdote”, então terá muita ajuda espiritual nestes dias santos.

Câncer

Cuide dos problemas de estresse, procure ter uma boa alimentação e uma rotina de exercícios para não se pressionar tanto. Um amor chega até você do exterior e decide passar alguns dias de férias com você. Um amigo está te procurando para reclamar de um problema de fofoca, tente não dar tanta importância a isso. Na carta do tarot você obteve o “Ás de Ouros”, isso significa que você terá muita sorte em tudo que empreender, não tenha dúvidas que a sorte estará do seu lado hoje em dia e você conseguirá o que deseja.

Leão

Você terá muitos problemas no trabalho e na vida pessoal, lembre-se que seu signo tem um caráter muito temperamental e isso faz com que você não meça as palavras. A recomendação é que você procure sempre analisar o que vai dizer e resolver tudo que possa te estressar. Você recebe o convite para fazer um piquenique neste domingo. Dia bom para fazer mudanças e melhorias em casa.

Virgem

Lembre-se que você está no melhor momento para crescer economicamente, e mais porque este outono vai fazer você se sentir melhor e você será o líder do negócio. Então, não pense nisso mais e faça, porque você se sairá muito bem com os projetos que iniciar. Cuide das dores de cabeça e enxaquecas, procure fazer caminhadas e mantenha uma dieta longe de café e refrigerantes.

Com informações do site Nueva Mujer