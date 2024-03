Nutrição felina: tudo o que precisa saber para alimentar o seu gato de forma saudável

Para garantir que nossos gatos tenham uma vida saudável e longa, é importante que, como seus tutores, saibamos como alimentá-los adequadamente para que recebam todos os nutrientes de que precisam.

Carolina Munguía, médica veterinária zootécnica da ADM,, explicou que os gatos são carnívoros, por isso as proteínas de carne devem ser a base de sua dieta para garantir o bom funcionamento de seu organismo. Isso é diferente em comparação com a alimentação dos cães.

A especialista da ADM comentou aos leitores do Publimetro: “Para saber o que nossos gatos devem comer, devemos entender o que comeriam se estivessem livres. Na natureza, o gato se alimenta de pequenos roedores, pássaros e pequenos répteis, consumindo toda a presa, da qual também obtêm alimentos vegetais, que são igualmente necessários para o seu bem-estar físico”.

Recomendados

MVZ Carolina Munguía

Quais são os alimentos nutricionais para o meu gato?

A médica veterinária destacou que as proteínas de origem animal são fundamentais para o bem-estar físico geral dos felinos, e estão presentes em produtos como carne, frango, peixe, ovos, etc.

"Em geral, o gatinho deve consumir pelo menos 26% a 30% de proteínas para atender às suas necessidades nutricionais específicas. Essas proteínas são responsáveis por fornecer aminoácidos essenciais, como a taurina, que são vitais para a saúde e o bem-estar dos gatos", afirmou a especialista.

Outro elemento essencial são os carboidratos, que fornecem energia de forma imediata e regulam a função gastrointestinal, que também é fundamental para a saúde dos felinos. As gorduras, por sua vez, também são essenciais para a boa saúde do gato, além de fornecerem mais energia do que outros elementos nutricionais.

Também é importante garantir que seu gatinho tenha uma ingestão adequada de vitaminas A/B/D e minerais como fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio, pois estes ajudam na manutenção adequada dos ossos e da saúde visual, entre muitos outros benefícios.

Por último, a água é um elemento chave para manter a qualidade de vida do seu gato, mas é um pouco complexo de cumprir, já que os felinos em particular não têm o instinto de sede. Por esta razão, é essencial garantir que se hidratem e ter sempre água fresca, limpa e em movimento à disposição, nunca estagnada.

Certifique-se de que seu gato tenha comida e água suficientes (Unsplash)

Qual é o melhor alimento para um gato doméstico?

Existem muitas opções de alimentação para o seu gato, para além da comida seca. A seguir, a especialista explica cada uma delas:

Alimento seco: São de boa qualidade e um alimento completo e equilibrado, o que permite evitar deficiências nutricionais. Se alimentarmos nosso gato com as proporções adequadas, o alimento seco contém, por si só, todos os nutrientes que o gato precisa.

São de boa qualidade e um alimento completo e equilibrado, o que permite evitar deficiências nutricionais. Se alimentarmos nosso gato com as proporções adequadas, o alimento seco contém, por si só, todos os nutrientes que o gato precisa. Alimento úmido: Este está disponível tanto em latas como em pacotes em várias apresentações. Entre as suas vantagens estão que a consistência e composição são semelhantes às das presas naturais e contém um alto teor de água, por isso não terá que lutar para mantê-lo hidratado.

Este está disponível tanto em latas como em pacotes em várias apresentações. Entre as suas vantagens estão que a consistência e composição são semelhantes às das presas naturais e contém um alto teor de água, por isso não terá que lutar para mantê-lo hidratado. Alimento caseiro: Pode-se dizer que este tipo de alimento é a opção mais próxima da dieta natural de qualquer felino; no entanto, também é o que apresenta maior deficiência nutricional.

Gato Foto de referencia Freepik

Como escolher a marca de comida certa para o meu gato?

De acordo com a especialista Carolina Munguía, "hoje em dia existem uma enorme variedade de marcas de alimentos para gatos; no entanto, nem todas são formuladas com qualidade suficiente para nutri-los e cuidar de sua saúde".

Por isso, sugeriu-se investigar na hora de escolher um alimento para que, quando chegar a hora de decidir no supermercado, tenhamos todas as informações necessárias para entender as informações que vêm nas embalagens.