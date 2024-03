Conselho especial para cada signo começar o Ano Novo Astrológico 2024

O Sol entrou em Áries essa semana e cada signo do zodíaco começa a viver o Ano Novo Astrológico 2024. Confira quais são os conselhos para iniciar esse novo ciclo:

Áries

A confiança que você tem em si mesmo e em seus entes queridos será o que o fortalecerá para alcançar abundância e fortuna em sua vida.

Touro

Você tem força e muita vontade de seguir em frente e alcançar o que deseja, por isso deve ter certeza de si para superar os desafios e alcançar seus sonhos.

Gêmeos

Você superará todos os obstáculos do caminho com determinação e firmeza. Uma proteção o ajudará a remover as coisas ruins que surgem em seu caminho.

Câncer

As bênçãos chegam à sua vida porque você se saiu bem, conseguiu superar cada obstáculo com generosidade e isso o torna digno do sucesso que tem hoje na sua vida. Continue em paz!

Leão

Não pense que por ter cometido um erro você não é digno de receber bênçãos. Liberte sua mente desse pensamento e encha-se de amor-próprio para poder se concentrar no caminho da abundância.

Virgem

A prosperidade é uma mentalidade, uma expectativa. Procure expandir sua mente, conhecimento e foco para ter bom desempenho na vida. Sabedoria para seguir em frente.

Libra

Ao perdoar e superar todos os obstáculos que foram colocadas em nosso caminho, ficamos livres para nos renovar e abrir as portas da abundância. Siga em frente.

Escorpião

O único milagre que você pode pedir à vida é muita saúde para seguir em frente e avançar com sucesso no caminho do bem e da abundância. Supere todos os obstáculos que surgirem em seu caminho com sua força.

Sagitário

Alcançamos abundância na vida quando derrubamos as barreiras e deixamos para trás os medos para seguir em frente em paz e harmonia. Sua luz sempre o acompanha!

Capricórnio

A solidão o oprime e você sente como se o mundo estivesse desabando. Não, mude de atitude, tire forças de onde você não tem e siga em frente porque o sucesso e o amor estão muito perto; persista no objetivo.

Aquário

Por mais difícil que seja o caminho, é preciso ter força e firmeza para seguir em frente porque um mundo de oportunidades está à sua frente. Sabedoria e foco no caminho!

Peixes

Tire a tristeza do seu coração porque a vida tem coisas melhores para você. Atitude positiva e você se sentirá melhor para avançar em direção ao sucesso.