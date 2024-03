As revelações deste sábado (23) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Aproveite o fato de que sua liderança está no seu melhor e encha todos ao seu redor com energia positiva. O tarot te diz que alguém entra na sua vida neste momento e vem com tudo para te conquistar. Bonito, galante, educado e muito formal. Você não conseguirá escapar de seus encantos.

Recomendados

Escorpião

Seguir em frente é a premissa e aprender com os erros deixa ótimas lições que você aplicará a partir de agora. Se você é solteiro, prepare-se porque esta semana alguém vai bater na porta do seu coração. Não negue a si mesmo essa nova oportunidade e deixe seus preconceitos para trás.

Sagitário

O tarot alerta que você não pode viver preso ao passado. Você merece que alguém o ame pelo que você é e você conseguirá isso se mudar essa atitude negativa que o faz se sentir mal emocionalmente. Não tenha medo do que está por vir.

Capricórnio

O tarot revela que a pessoa que se tornou sua amiga quer algo mais. Não perca esta oportunidade de vivenciar o que poderá ter um futuro promissor e que vem do mais profundo do seu coração. Você tem o dom de liderança que lhe permitirá organizar seu trabalho.

Aquário

Você encontrará muitos desafios, mas isso o fará crescer e ter mais experiência. O tarot avisa que você precisa parar de ser tão dominante com seu parceiro, pois isso pode levar ao rompimento. Lembre-se de que vocês apoiam um ao outro e a desconfiança não entra no amor.

Peixes

Você tem a responsabilidade de realizar os negócios que foram colocados em suas mãos porque todos confiam em você. O tarot avisa que a distância desempenhou um papel importante no seu relacionamento que acabou se desfazendo e que o afetou muito emocionalmente.

Com informações do site Nueva Mujer