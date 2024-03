As revelações deste sábado (23) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Alguns projetos familiares também iniciam uma fase de consolidação, portanto as decisões que você tomar daqui em diante serão cruciais para o seu futuro. O tarot revela que seu relacionamento amoroso está no seu melhor, que você superou obstáculos e está se consolidando passo a pass

Touro

O tarot informa que uma pessoa especial aparece em sua vida para alegrar seu coração. Será um momento de diversão entre os dois e de testar se funciona ir além de uma amizade. Nesta fase deve haver equilíbrio, compreensão e muito amor de ambos os lados.

Gêmeos

O tarot fala em virar a página e recomeçar. Continuar em um relacionamento onde o ciúme e a desconfiança estão sempre presentes não vale a pena. Procure outros horizontes porque em breve alguém especial chegará e balançará o seu barco.

Câncer

Momento de desafios em que você deverá manter a calma e ter tolerância. Você tem que parar de pensar no passado. Isso não permite que você avance no nível emocional e quem quer se aproximar evita porque você está preso nisso.

Leão

Você está em uma fase muito boa. A carta fala sobre um encontro com alguém do passado que vem lhe dizer o que sente por você e pedir uma chance. É uma nova etapa sobre a qual você deve refletir para aproveitá-la e não cometer os erros do passado. As estrelas estão a seu favor.

Virgem

O tarot revela que você deve manter a calma e ser paciente com seu parceiro e sua família. É fácil para ninguém assumir diferenças. Tomar decisões é saudável, ou você economiza o que tem ou cada um segue seu caminho. É difícil, mas necessário quando as coisas não dão certo.

Com informações do site Nueva Mujer