6 dicas para emagrecer comendo doces

O cabo de guerra entre uma dieta de perda de peso restrita e a completa entrega a indulgências açucaradas não precisa mais ser uma das tantas batalhas de quem busca emagrecer. Já se sabe que essa luta tende a ser apenas desanimadora e insustentável a longo prazo.

“A restrição extrema pode levar a episódios de compulsão alimentar e, eventualmente, à desistência da dieta”, confirma a Dra. Thais Mussi, endocrinologista e metabologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Para ajudar neste dilema, a médica dá o tom: “A chave para incorporar doces em uma dieta de emagrecimento é o controle de porções”. E aprofunda: “Em vez de mergulhar uma colher inteira no pote do seu doce favorito, sirva uma pequena quantidade. Use-a como cobertura em panquecas integrais, waffles ou frutas, para aproveitar o sabor sem exagerar nas calorias”.

O conselho é sensato e praticável. Mas, ainda assim, a vida cotidiana, a pressa, os hormônios, e a geladeira podem pregar peças em quem está em busca do sonhado equilíbrio.

A seguir, então, a Dra. Thais oferece uma série de dicas específicas para guardar na memória e lembrar na hora da necessidade de um docinho:

1. Faça contas e seja feliz

É importante monitorar sua ingestão calórica total. “Se você planeja comer doce, certifique-se de que isso se encaixe em seu plano diário de calorias e nutrientes. Se você sabe que terá um doce, ajuste suas outras refeições para adicioná-lo sem qualquer prejuízo”, ensina a médica.

2. Horários não são regra, mas podem ajudar

“Não há um horário específico ideal para comer doces, mas, pela lógica, de manhã é mais interessante, porque você teria o resto do dia para ‘gastar’ essas calorias”, reflete a endocrinologista, complementando que também é interessante o cuidado de maneirar no doce à noite. “Alimentos ricos em açúcar antes de dormir pode levar a flutuações de açúcar no sangue e interferir na qualidade do sono”, avalia.

3. Não isole os docinhos

Outra saída inteligente sugerida pela Dra. Thais é consumir doces como parte de uma refeição, em vez de um lanche isolado. “Isso pode ajudar a reduzir picos de glicose no sangue, pois a presença de outros nutrientes, como proteínas e fibras, pode retardar a absorção de açúcar”, calcula.

4. Substituições inteligentes

Trocar ingredientes ricos em açúcares simples por opções mais nutritivas, como frutas frescas, chocolate amargo e diminuir, assim, os ultraprocessados. “Essas substituições podem fornecer fibras, vitaminas e minerais adicionais, enquanto reduzem a ingestão de açúcares refinados e calorias vazias (como refrigerantes, balas e salgadinhos)”, indica a especialista.

5. Pode doces + esportes?

“Consumir carboidratos simples, como doces, antes da atividade física pode fornecer uma fonte rápida de energia. No entanto, o momento exato depende da preferência individual e do tipo e intensidade da atividade”, responde a Dra. Thais. Ela explica ainda que uma combinação de carboidratos complexos e proteínas após o exercício pode ajudar na recuperação muscular e na reposição de energia.

6. Aliados da ingestão de açúcar

Muitas vezes, a busca por doce vem de uma necessidade de sentir saciedade. É aí que se corre o risco de acabar com aquele último pedaço de bolo da geladeira. Em casos como esse, a quem tem interesse em não cair em tentação, a Dra. Thais lembra que a aveia misturada a frutas pode ajudar a alcançar o estado de satisfação. “Misturar frutas com aveia pode ser uma opção saudável, pois combina carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais. A aveia fornece fibras solúveis que ajudam a regular o açúcar no sangue e a promover a saciedade”, pontua.

A Dra. Thais conta que existem, sim, doces melhores e piores para quem está querendo emagrecer. “Os doces com menor teor de açúcar, gordura saturada e calorias são geralmente as melhores escolhas para quem está querendo emagrecer”, sugere. Nesta lista estão: frutas frescas, chocolates amargos com alto teor de cacau e sobremesas caseiras feitas com ingredientes mais saudáveis, como adoçantes naturais e farinhas integrais.

“Optar por porções menores e saborear os doces com moderação é fundamental para um emagrecimento saudável”, finaliza a médica.